“Vota Garibaldi”, M5S al contrattacco: “Raggi innocente, chiedete scusa”

L'M5S "uccide" la scritta storica "Vota Garibaldi", ed ora passa al contrattacco. Il profilo Facebook dei grillini di Roma reagisce alle accuse delle opposizione, e non solo: "È stato un errore umano, il sindaco Raggi è innocente".

Il Movimento 5 Stelle non ci sta e risponde, respingendo al mittente le accuse sull'eliminazione della storica testimonianza del 1948. I pentastellati capitolini affidano i social la propria risposta, polemizzando contro opposizioni e media: "Non è stata tutta colpa della Raggi, non è stata colpa del Campidoglio. Ma in poche ore una raffica di accuse e di voci indignate ha iniziato ad attaccare l'amministrazione capitolina per la cancellazione della storica scritta 'Vota Garibaldi' nel quartiere Garbatella, senza neppure attendere una minima spiegazione. E ora che si è capito che la cancellazione è stata dovuta all'errore umano di un addetto della ditta appaltatrice del servizio per il decoro urbano che si fa? Chiederanno indignati la testa dell'operaio? Ne chiederanno il licenziamento? È evidente che la scritta non andava cancellata, come anche e' evidente che verra' restaurata- si legge su Facebook - Ma ora che si sa che il Campidoglio - prosegue il testo - non ha mai dato disposizioni in tal senso che faranno gli accusatori di professione? Chiederanno scusa alla sindaca? Mostreranno compassione per l'uomo che ha commesso un errore? O continueranno la gogna mediatica?".

Un vero e proprio "caso", a cui si aggiunge anche il parere di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia alimenta la polemica via Twitter, parlando di "deliri" sul fascismo dei grillini romani, ironizzando così: "Forse Raggi avrà scambiato Garibaldi per un fascista".

Garbatella sfregiata: cancellata scritta storica. Gaffe M5S: “Solo un errore"