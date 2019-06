Vota Pd, Zingaretti e Smeriglio, ira Lega: "Intervenga il ministro Bussetti"

"Uno sgradevole quanto grave tentativo di occupazione del consenso elettorale nell' ateneo di Roma Tre da parte di ex esponenti della Giunta Zingaretti, o di diretta emanazione del presidente della Regione".

L'rticolo di affaritaliani.it suscita la reazione della Lega che commenta l'uso della mailing dell'Università Roma Tre in ocasione delle elezioni europee. Scrive Fabrizio Santori, dirigente regionale della Lega: "Così si possono definire le email, pubblicate da un noto quotidiano online, che sarebbero state inviate dall'ex assessore di Zingaretti e rettore di Roma Tre, Guido Fabiani, e dall'attuale Direttore generale di Roma Tre, Pasquale Basilicata, contenenti l'invito al voto a Massimiliano Smeriglio, ex vice presidente della Regione candidato alle Europee con il Pd. Email sembrerebbe inviata a un'intera mailing list di contatti ufficiali dell'Università Roma Tre".

E continua: "Una incredibile invasione di campo che sfrutterebbe a proprio vantaggio posizioni di 'potere' sul database di un ateneo che dovrebbe restare invece estraneo alla propaganda politica. Chiediamo spiegazioni ai diretti interessati su una vicenda che sarebbe a dir poco sconcertante, ma sopratutto chiediamo che intervenga il Garante per la protezione dei dati personali e il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti per fare chiarezza sulla vicenda, individuando gli eventuali responsabili. Sembrerebbe palese, infatti, lo sfruttamento di dati non utilizzabili raccolti da soggetti pubblici nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, in violazione delle leggi in materia".