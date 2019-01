Walter Ricciardi: dall’Iss alla Regione. "Schiaffo" di Zingaretti al Governo

Nicola Zingaretti "arruola" Walter Ricciardi. L'ex presidente dell'Istituto superiorie di sanità sbarca alla Regione Lazio nella veste di "consigliere per la ricerca e l'innovazione": schiaffo al Governo Lega-M5S da parte del Governatore della Pisana.

Nicola Zingaretti, sempre più calato nei panni di leader dell’opposizione, si prepara alla primarie con una mossa ed effetto, dal grande valore simbolico e strategico. Al suo fianco alla Regione sceglie infatti l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, primo personaggio di spicco delle istituzioni a prendere le distanze dal governo gialloverde tra non poche polemiche. Il professore aveva dato il suo addio all'Iss, causa “posizioni antiscientifiche” del nuovo esecutivo, per dedicarsi nuovamente alla sua carriera universitaria, ma la chiamata di Zingaretti lo colloca nuovamente tra le ecellenze-simbolo dell'opposizione, consacrando ancora una volta lo stesso Zingaretti al ruolo di principale antagonista di Lega e Movimento 5 Stelle.

Il leader della Regione si dimostra così sempre più determinato a conquistare la segreteria del Pd, schierando sul tavolo un "asso" forse decisivo per la disputa interna tra candidati. "Il professore Walter Ricciardi sarà il consigliere per la ricerca e l'innovazione della Regione Lazio - annuncia Zingaretti, tramite il proprio profilo Twitter - Sono onorato che un grande medico e protagonista della scienza italiana metta a disposizione, a titolo gratuito, la propria esperienza e competenza per la nostra comunità".