Weekend d'arte, musei gratis: apertura straordinaria dei Fori Imperiali

Weekend di arte e cultura, entrata gratis nei Musei Civici. Continua l'iniziativa straordinaria per i romani, ampia scelta di mostre.

Si avvicina domenica, e, come tutte le prime domeniche del mese, torna l’ingresso gratuito nei Musei Civici, valido per tutti i residenti a Roma e nell’area della Città Metropolitana.Tantissime le iniziative in programma, con molte iniziative per bambini ed adulti e una grande varietà di mostre. Inoltre, come prima domenica del mese, il percorso di visita nell’area dei Fori Imperiali sarà aperto al pubblico gratuitamente, con l’ultimo ingresso alle 18,15. L’apertura straordinaria prevede l’ingresso alla Colonna di Traiano e, dopo il percorso con passerella tra i Fori di Traiano e Cesare, i visitatori proseguiranno attraverso il breve cammino nel Foro di Nerva.

Tantissimi gli eventi in programma, con esposizione straordinarie in tutta Roma. Ai Musei Capitolini si possono ancora visitare le mostre Michelangelo, capolavori ritrovati - “Il sacrificio di Isacco” esposto accanto alla Cleopatra – e Leonardo e il volo, il manoscritto originale del Codice e un’esperienza multimediale in 3D. Al Museo di Roma in Trastevere invece troviamo le immagini potenti che rivelano una grande fotografa: Vivian Maier. Una raccolta di 120 scatti in bianco e nero realizzati tra gli anni Cinquanta e Sessanta, insieme a una selezione di immagini a colori scattate negli anni Settanta, oltre ad alcuni filmati in super 8. Al primo piano, La terra come patrimonio comune – 40 anni d’impegno 1977/2017 mostra fotografica sul recupero e messa a cultura di terreni pubblici e privati abbandonati. Questi e tanti altri gli appuntamenti della domenica, tra Centrale Montemartini, Museo Civico di Zoologia e l'immancabile Macro di via Nizza.