Weekend d'arte: Roma apre i suoi musei. Domenica 2 luglio ingresso gratuito

Weekend di arte e cultura, Roma svela i suoi tesori ed apre all'entrata gratuita nei Musei Civici. Continua l'iniziativa straordinaria per i residenti romani.

Domenica nei musei, non al mare. Il tempo non aiuta gli amati del caldo e delle spiagge, così torna anche domenica 2 lugliocome tutte le prime domeniche del mese, l'ingresso gratuito nei Musei Civici della città per tutti i residenti a Roma. Con molte iniziative per bambini e adulti, ed una grande varietà di mostre da visitare. Inoltre, come prima domenica del mese, il percorso di visita nell'area dei Fori Imperiali sarà aperto al pubblico gratuitamente dalle ore 8.30 alle 19.15, con l'ultimo ingresso alle 18.15. L'apertura straordinaria prevede l'ingresso alla Colonna di Traiano e, dopo il percorso con passerella attraverso i Fori di Traiano e Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva che permette di accedere al Foro Romano.

Ai Musei Capitolini è in corso la mostra "Pintoricchio pittore dei Borgia". "Il mistero svelato di Giulia Farnese" in cui è esposta per la prima volta la Madonna del Pintoricchio, ritenuta dal Vasari il ritratto di Giulia Farnese, amante di papa Alessandro VI Borgia, accanto al più noto Bambin Gesù delle mani. Presso le Sale Terrene del Palazzo dei Conservatori, "La bellezza ritrovata. Arte negata e riconquistata in mostra".

Ai Mercati di Traiano "I Fori dopo i Fori", che illustra le vicende dell'area archeologica dei Fori Imperiali attraverso i rinvenimenti degli scavi degli ultimi 25 anni.

Al Museo di Roma in Palazzo Braschi nelle Sale al pianoterra "CONTATTO. Sentire la pittura con le mani. Caravaggio, Raffaello, Correggio in un'esperienza tattile". Quattro capolavori pittorici sono presentati in forma di rilievi, per consentire al pubblico di scoprire un'opera bidimensionale attraverso l'esperienza tattile e non visiva.

Al Museo di Roma in Trastevere le foto dell'urbanista, storico, autore di "Roma moderna", "Italo Insolera: il bianco e nero delle città, Immagini 1951-84 e Ostkreuz". "La mostra dell'agenzia fotografica tedesca": la retrospettiva racconta la storia dell'agenzia Ostkreuz, fondata nel 1990 da fotografi della Germania Est e oggi il collettivo fotografico piu' celebre in Germania.