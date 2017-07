Weekend di fuoco: caldo e afa. Il termometro arriva a 40 gradi percepiti

Weekend di fuoco per i romani che ancora non hanno avuto la possibilità di partire per le vacanze: tra sabato e domenica le temperature percepite salgono nuovamente.

L'anticiclone africano torna a stringere l'Italia in una morsa di aria bollente che non si dimentica di Roma. La Capitale boccheggia nel weekend con temperature reali che superano abbondantemente i 30 gradi. La morsa di caldo percepita da romani e turisti arriverà ai 40 gradi nel pomeriggio della domenica. La fascia oraria in cui l'afa non lascerà scampo sarà sia per sabato che per il giorno seguente quella che va dalle 16.30 alle 18.30.

Ottimo fine settimana, invece, per coloro che intendono passarlo sul litorale, dove il cielo sarà sereno per tutte due le giornate e una leggera brezza renderà sopportabile il caldo africano.

All'inizio della settimana successiva il clima afoso lascerà riprendere il respiro ai romani, con cali di temperature notevoli rispetto ai picchi del weekend.