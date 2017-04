Wikipedia sbarca alla Luiss, nasce la “guida” all'uso del web: ecco WikiTim

Incontro sulla cultura digitale alla Luiss Business School, partnership straordinaria tra Wikipedia e Tim: nasce WikiTim.

Una giornata per discutere di cultura e tecnologia digitale, detta sempre più i canoni di un nuovo linguaggio. Il web rappresenta, infatti, la prima fonte di informazione per tutti. L’utilizzo dei social media, in particolare, diventa un punto di riferimento importante di condivisione e di sviluppo di nuove idee. Così Tim, in collaborazione con Wikimedia Italia e alcune Università italiane, ha creato #WikiTIM, un progetto ideato per contribuire alla scrittura di voci corrette su cultura e tecnologia digitale. #WikiTIM con La LUISS Business School prosegue con la pubblicazione di nuove voci economiche e gestionali, grazie al contributo di studenti e docenti della Business School. Le voci sono inoltre arricchite da immagini inedite dell’Archivio Storico TIM di Torino, rese disponibili in rete.

Il programma della giornata

Ore 11.30 – Luca Martinelli, Membro del Direttivo e Responsabile progetti Wikimedia Italia, insieme agli studenti e ai docenti della LUISS Business School saranno i protagonisti dell’Edit-a-thon, la pubblicazione delle nuove voci.

Ore 12.00 - Massimo Mantellini, Blogger e Direttore Editoriale del magazine Le Macchine Volanti, Ivan Dompé, Direttore Institutional Communication di TIM e il Direttore MBA della LUISS Business School Prof. Raffaele Oriani commenteranno l’iniziativa.

Ore 12.45 - Q&A e Conclusioni