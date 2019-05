Zaniolo senza pace. Rapinata ancora la mamma Francesca: “Poi non lamentatevi…”

Nicolò Zaniolo senza pace. Rapinata, per la seconda volta in poco tempo, la mamma Francesca, il centrocampista giallorosso furioso via social: "Poi non lamentatevi...".



Solo qualche settimana fa era toccato all'auto, poi restituita, ora a rolex, borsa e chiavi dell'auto. Nuova disavventura per Francesca Costa, mamma del baby calciatore dell'As Roma, ancora presa di mira da malviventi a pochi passi dalla sua casa dell'Eur. Un gesto che ha fatto infuriare per primo proprio Nicolò Zaniolo, che ha affidato ad una storia Instagram la propria rabbia: "Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene - scrive Zaniolo, che poi rilancia - Troppo facile vedere una donna sola e minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose…Poi non lamentatevi…".