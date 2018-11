Zingareti segretario del Pd. Domenica chiama a raccolta a Roma 100 giovani

Nicola Zingaretti chiama a raccolta oltre 100 ragazzi da tutta Italia. Prosegue tra incontri, dibattiti e iniziative la scalata del governatore della Regione ai vertici del Pd.

Zingaretti vede la candidatura di Minniti e rilancia. Il numero uno della Pisana sceglie la carta dei giovani per lanciare un' "alternativa e rigenerare un campo largo del centrosinistra". Un messaggio chiaro e preciso in vista della corsa a segretario del Pd, per il quale, attraverso il proprio profilo Instagram, detta la ricetta del rilancio dopo la batosta elettorale del 4 marzo scorso: "È solo con una nuova classe dirigente che possiamo cambiare - dichiara Zingaretti - ripartire e tornare ad affermare e vincere con le nostre idee nel Paese. Insieme possiamo farcela”.