Zingaretti mai al Consiglio, Barillari M5S: “Valutiamo falso in atto pubblico”

Nicola Zingaretti sempre assente o quasi dal Consiglio regionale, ma “giustificato”. Il Movimento Cinque Stelle valuta l'ipotesi di “un falso in atto pubblico”, dando mandato ai legali di valutare se l'uso ricorrente degli impegni istituzionali possa configurarsi come reato e quindi procedere con la denuncia.

Lo scrive sul suo profilo Fb, il consigliere regionale del Lazio, Davide Barillari: “Zingaretti afferma ufficialmente di essere impegnato in "attività istituzionale" (considerato presente) e invece è dimostrato che stia in giro per l'Italia a fare "attività politica".FALSO IN ATTO PUBBLICO. Stiamo valutando con i nostri legali un'azione per riportare la legalità nel Consiglio Regionale del Lazio”.