Zingaretti, sanità avanti tutta: la salute dei cittadini del Lazio in un click

Popolazione, mortalità, principali malattie, guida alle Asl e molto altro. Nicola Zingaretti scommette ancora forte sulla sanità della Regione, lanciando un portale che racchiude, in pochi click, lo stato di salute cittadini del Lazio.

Sviluppato dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Lazio – Asl Roma 1, in collaborazione con Inferenze Scarl, il nuovo open data della Regione, consultabile al sito www.statosalutelazio.it, resenta una sezione dedicata ai dati demografici (Popolazione e demografia) e sezioni dedicate agli indicatori di salute (Salute materno-infantile, Frequenza delle malattie, Incidenza dei tumori, Cause di ricovero e Cause di morte). A queste si aggiunge la vera novità: la Sezione Sintesi dello stato di salute, dove è possibile selezionare il territorio di interesse (l’intera Regione, una singola Asl, un Distretto, un Comune oppure un’area selezionata direttamente da una mappa) e il sistema, in modo semplice, aggrega e presenta tutte le principali informazioni sulla salute della popolazione che risiede in quel territorio.

“Questo portale proietta il Lazio nel futuro e in open data sono disponibili tutti i dati sulla salute dei cittadini del Lazio, i tassi di ospedalizzazione, di mortalità, di nascita, di patologie divise a livello regionale, con il confronto con lo stato ma addirittura comune per comune - ha detto durante la presentazione Zingaretti - L’open data è la gestione intelligente dei dati è uno degli indici più importanti per cambiare l’innovazione di un sistema pubblico e noi oggi proponiamo probabilmente il più avanzato sito di open data sulla salute delle persone per conoscere e mettere in gestione in modo trasparente una mole di dati straordinaria per migliorare la qualità dei servizi ed è una parte di quel Lazio moderno che stiamo costruendo”.

Attraverso il nuovo sito sarà inoltre possibile, ad esempio, approfondire ciascun argomento nelle sezioni specifiche dedicate ad ogni indicatore. Gli indicatori riferiti ad un’area sono confrontabili con il dato regionale e con quello di altre entità territoriali (Asl, Distretti Sanitari) ed è possibile osservarne le variazioni temporali (trend). Per facilitare la comprensione dei dati, compaiono segnali di warning tutte le volte che le stime possono essere meno affidabili a causa dei piccoli numeri osservati. Tutte le elaborazioni effettuate attraverso il sito (grafici e tabelle) sono inoltre scaricabili in vari formati.

I dati disponibili sono facilmente fruibili da esperti e non esperti, che hanno la possiblità di interrogare il sistema secondo le proprie esigenze. Il sito, nelle dichiarazioni della Regone, supera la logica dei vecchi Atlanti di mortalità o di ospedalizzazione; la navigazione consente di incrociare numerosi indicatori, elaborando tabelle, mappe e grafici utili a comporre un quadro dettagliato dello stato di salute di ciascun territorio.