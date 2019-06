Zingaretti si fa pure la sua estate romana, ma in tutta la Regione Lazio

Nicola Zingaretti si fa la sua estate romana, ma in tutta la Regione: “L'estate delle meraviglie” tra sport, ambiente, spettacoli, musica e tanto altro. Oltre 350 eventi promossi in 150 comuni del Lazio.

Un’estate di sport, attività all’aria aperta, spettacoli, proiezioni cinematografiche, concerti, eventi enogastronomici e tanto altro. Quest’anno la Regione Lazio contribuisce alla realizzazione di oltre 350 manifestazioni che coinvolgono 150 comuni in tutto il territorio, un’enorme offerta culturale e turistica che sarà promossa sul sito www.visitlazio.com e attraverso una campagna di comunicazione dedicata.

Ma l’Estate delle meraviglie della Regione Lazio non si ferma qui. Infatti sono stati ideati quattro eventi a tema per valorizzare alcune tematiche con il coinvolgimento diretto dei comuni, un’occasione in più per cittadini e turisti per vivere e apprezzare le tante bellezze del territorio laziale. Questo il calendario degli appuntamenti speciali: 21-23 giugno, “Tra Parchi & Spiagge”, un week-end dedicato alla vita all’aria aperta per praticare sport ed escursioni e organizzare un pic-nic; 19-21 luglio, “Tra Musica & Magia”, tre giorni di spettacoli dal vivo nei luoghi più belli del Lazio; 10 agosto, “Tra Luci & Stelle”, una notte in cui saranno protagonisti l’arte, le installazioni e i giochi luminosi; 21-22 settembre, “Tra Festa & Teatro”, due giorni per assistere a pièce, performance e improvvisazioni.

L’evento in programma dal 21 al 23 giugno sarà un invito a vivere il primo week-end d’estate nei parchi, sulle spiagge e nei luoghi all’aria aperta praticando sport e organizzando un pic-nic con la propria famiglia e i propri amici. Grazie alla collaborazione dei comuni del Lazio, delle federazioni sportive e dei parchi regionali sono in programma oltre 250 appuntamenti che coinvolgono 110 comuni.

Oltre 80 eventi in programma nelle 34 aree naturali coinvolte tra PARCHI regionali, RISERVE naturali, MONUMENTI naturali e parchi nazionali. Questa una selezione: in provincia di Roma si parte il 21 giugno alle 10.30 con “Plastic Blitz”, la pulizia collettiva della spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Nel week-end il Parco della Cervelletta di Roma ospita ogni sera una proiezione gratuita all’interno della rassegna “Il cinema in piazza”, appuntamento speciale sabato 22 giugno alle 18 con la visita guidata organizzata dai comitati di quartiere e, a seguire, con l’evento “Birra, vino e porchetta al Parco della Cervelletta”, la serata proseguirà alle 21.15 con Dario Argento che presenterà “L’uccello dalle piume di cristallo” e poi con Francesco Zippel che introdurrà “Friedkin uncut”. Tra i tanti appuntamenti del Parco dell’Appia Antica il 22 alle 17.30 in programma “Tramonto in bici”, un suggestivo percorso guidato lungo la via Appia Antica e nella valle della Caffarella. Il 22 giugno dalle 15 nel Parco di Bracciano si potrà partecipare a “Armada”, una passeggiata in barca a vela in compagnia di istruttori e velisti esperti. Partenza da Trevignano Romano. Il Parco Naturale di Veio il 22 giugno alle 9.30 ospiterà “Natura senza barriere”, una visita guidata per non udenti con esperto naturalista e interprete LIS. Nel Parco del Castelli Romani, invece, il 22 e il 23 sono in programma escursioni e trekking, anche con asinelli, in occasione di "Cose Mai Viste", programma decennale di conoscenza del parco. Appuntamenti da non perdere anche nella Riserva naturale Tevere Farfa per festeggiare il quarantennale dalla istituzione dell’area protetta tra cui: il 22 alle 18 “Concerto di musica classica in riva al fiume” e il 23 giugno ore 10 escursione in canoa sul fiume. Il 23 giugno dalle 8 nel Parco dei Monti Simbruini in programma una gara di corsa in montagna “Trail dei Monti Simbruini” che si svolgerà lungo i sentieri del parco, l’area protetta più grande del Lazio, mentre, alle 9.30, sarà possibile partecipare alla visita guidata al nuovo Monumento Naturale Faggeto di Allumiere, un territorio protetto per la cui tutela e conservazione la Regione ha investito molto. Infine, nella provincia di Roma sempre il 23 giugno si potrà visitare un monumento naturale istituito proprio in questi giorni, il Fosso della Cecchignola. Appuntamento alle 10 al Prato del Belvedere, fronte via Ugo Inchiostri 65, dopo la presentazione seguirà una passeggiata lungo il Fosso per ammirare la natura che ci circonda anche tra popolosi quartieri romani.

In provincia di Viterbo il 22 giugno ore 10.30 nella Riserva Lago di Vico, uno dei parchi vocati al recupero e alla cura della fauna selvatica, si potrà assistere alla liberazione di un allocco della riserva. Sempre il 22 giugno, con partenza alle 19.45 da Calcata vecchia, si potrà raggiungere il Parco Valle del Treja per “Lucciole e racconti” per ammirare questi meravigliosi insetti la cui presenza segnala l’importante qualità dell’ambiente.

Anche in provincia di Latina si parte con un appuntamento dedicato agli animali in programma il 21 giugno al Parco nazionale del Circeo dove si potrà assistere alla liberazione delle tartarughe marine, grazie al progetto “TartaLazio”. Invece, il 22 giugno alle 10.30 nel Monumento Naturale Fosso Brivolco, uno degli ultimi monumenti naturali istituiti che rappresenta una vera rarità del territorio laziale, si potrà intraprendere un “Viaggio nella preistoria” e osservare le impronte dei dinosauri. Sempre il 22 presso il Monumento Naturale Giardino di Ninfa e Parco Pantanello sarà inaugurato un nuovo percorso nella bellezza del Giardino di Ninfa e sarà programmata un’apertura speciale ad ingresso libero del Parco di Pantanello con visite guidate. Ancora, il 23 giugno dalle 10 nel Parco Monti Aurunci, uno scrigno di natura e di prodotti di grande eccellenza, si potrà partecipare a “Enotrekking and bike”, un’escursione in bicicletta che si concluderà con una degustazione di prodotti tipici.

In provincia di Frosinone il 22 giugno alle 9 si potrà partecipare alla “Escursione fino a Settefrati” all’interno degli appuntamenti “La via dei lupi incontra la Val di Comino”. Il 23 giugno dalle 21.30 a Collepardo si festeggerà “La Notte di San Giovanni” e si potranno visitare visitare le Grotte, a cui la Regione Lazio negli ultimi anni ha posto grande attenzione.

Infine, in provincia di Rieti nella Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile si potrà partecipare a “La notte dei fuochi”, antica festa pagano-cristiana riproposta in chiave naturalistica (22 giugno alle 17) mentre nella Riserva naturale Montagne della Duchessa si potrà andare “Alla scoperta delle orchidee” (23 giugno ore 9.30).

Tanti APPUNTAMENTI SPORTIVI in programma anche sul litorale e i laghi regionali. Grazie alla collaborazione con la Federazione italiana Canoa e Kayak sarà possibile partecipare agli “Open Day – progetto Italia in Canoa” per provare a navigare su canoa, kayak e dragonboat. Sabato 22 giugno appuntamenti gratuiti in programma presso: il lago di Castel Gandolfo, la spiaggia libera del lago di Bracciano, la lega navale di Pomezia (ore 10); il Circolo canottieri di Nettuno, lo stabilimento Water life a Sabaudia e la spiaggia libera di Ostia - lungomare Duilio 36 (ore 10.30). Grazie alla Federazione Italiana Scherma il pubblico potrà ammirare tutta l’eleganza della scherma e provare gratuitamente sulla spiaggia l’emozione di questa nobile disciplina. “La scherma in riva al mare” sarà in programma sabato 22 giugno dalle 10 alle 18 presso lo stabilimento balneare Rivazzurra di Anzio, dove si esibiranno gli atleti del Circolo della Scherma Anzio, e domenica23 giugno dalle 10 alle 18 presso il Lido Miramare, spiaggia di Serapo a Gaeta. La Federazione Italiana Vela organizzerà, il 22 giugno momenti di approfondimento sullo sport della vela e sulle tecniche di navigazione e, il 23 giugno dalle 12, una veleggiata collettiva all’insegna della promozione della cultura del mare, il “Trofeo Cento Vele” al Porto turistico di Ostia. In programma, poi, i consueti appuntamenti del weekend in collaborazione con il Coni regionale nell’ambito del progetto “Coni e Regione compagni di sport”. Si inizierà dalla mattina del 21 alle 10 con un centro estivo gratuito presso la Parrocchia Corpus domini di Roma. Il giorno dopo torna “Sport in piazza” a Capranica, con la notte bianca dello sport dalle 18 alle 24.

Tra gli altri appuntamenti sportivi in programma si segnalano: il 22 giugno dalle 10.30 “Surf Able” nella spiaggia di Santa Marinella adiacente al Castello di Santa Severa, dove sarà possibile provare a cavalcare le onde con un insegnante di eccezione: il campione Alessandro Marcianò; allenamenti e gare amatoriali di beach volley e basket a Trevignano sulla passeggiata adiacente Piazzale del Molo; al Porto Turistico di Ostia “EuroStreet Soccer 2019”, manifestazione internazionale di "calcio in gabbia" che coinvolgerà otto paesi con team dalle rispettive nazioni europee; a Campagnano la gara podistica “Vallelunga Race”; Corri a Fondi - IX edizione”; a Mentana la corsa podistica in notturna “Mentana by Night; “Incontriamoci alla Corona" con gare sportive e giochi a Civitella San Paolo; il 23 giugno “Open Day Surf” nella spiaggia di Santa Marinella adiacente al Castello di Santa Severa; “Open day Beach tennis” presso lo stabilimento balneare Rive di Traiano a Terracina; “Snorkeling e Trekking” a Itri/Sperlonga; la “Staffetta per la vita” a Sabaudia; “Gli Occhi di Giove”, percorso cicloturistico che attraverserà a Rocca di Papa; il “Trofeo Circeo Be Wild - Onda di Circe” a San Felice Circeo; il 22 e 23 giugno: “Beach Volley Tour Lazio” nella spiaggia libera di Gianola a Formia; il trofeo CONI campionato regionale di canottaggio e l’evento internazionale di yoga Anjali a Sabaudia; il “1° Dinamo Minicup – Dynamic Minibasket Meeting” a Ladispoli; la “23° Cronoscalata Lago – Montefiascone”, campionato italiano della montagna per auto storiche a Montefiascone; il 21, 22 e 23 giugno: “Ostia Square Jam” verrà montata una rampa mini halfpipe per permettere a chiunque di provare lo skateboard assieme ai campioni della disciplina. Previsti anche tornei amatoriali e kids aperti al pubblico di basket 3 contro 3. Sarà anche possibile imparare le tecniche di base della break dance; lezioni di surf e torneo amatoriale di beach tennis al Lido luna rossa a Sperlonga; il “Joy summer village” a Rieti; la “24° Festa dello Sport a Oriolo; “Europe Cup - Torneo di basket e volley” a Ventotene. Infine, dal 21 al 23 dalle 10 alle 20 da non perdere l’appuntamento con la più antica manifestazione internazionale di nuoto, che vede la partecipazione dei migliori atleti italiani e stranieri, il “Trofeo Sette Colli di Nuoto” presso le Piscine del Foro Italico a Roma (ingresso a pagamento con agevolazioni e ingressi gratuiti per i possessori di LAZIO YOUth CARD).