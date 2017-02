Zingaretti smentisce Grillo: “Noi contro la Raggi? Scuse, sono in difficoltà.”

Grillo accusa, Zingaretti risponde. Alle parole del leader dell'M5S controbatte il presidente della Regione Lazio, che smentisce così il “complotto” contro il Comune: “E' una scusa che vuole in maniera goffa nascondere le difficoltà che ha l'amministrazione comunale”.

Grillo punta il dito, dichiarando: "A Roma abbiamo contro governo e regione". Parole forti, smentite da Zingaretti, a margine della presentazione a Grottaferrata di 5 nuovi autobus Cotral, così: "Tutti a Roma sanno, compresa la sindaca, che l'amministrazione regionale non si è mai considerata l'opposizione alla giunta comunale ma abbiamo sempre lavorato per aiutare e non far precipitare la situazione in tanti campi, a cominciare dalla questione molto complessa, per usare un eufemismo, della gestione dei rifiuti. Quindi se è vero che Grillo ha detto questo ha fatto un dispetto all'amministrazione Raggi e non di certo a noi che siamo persone leali e che difendono prima le istituzioni e poi la parte politica a cui appartengono".