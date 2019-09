Zingaretti, spazi dell'ex ospedale Forlanini agli amici anti-Salvini. Ira Lega

Lega contro Zingaretti, la battaglia non ha fine. Gli uomini del partito di Matteo Salvini si scagliano contro il segretario Pd: “Il presidente della Regione Lazio concede spazi dell'ex ospedale Forlanini ai propri amici per farsi propaganda”.

L'accusa arriva direttamente da Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega, Fabrizio Santori, esponente di Roma del partito, e Giovanni Picone, capogruppo della leghista al Municipio XII. “Negli unici spazi interni fruibili dell’ex Ospedale Forlanini – scrivono in una nota – è presente attualmente una mostra al cui ingresso è posizionata una tela raffigurante Matteo Salvini che tiene in mano un cartello con una scritta in arabo, con sotto la traduzione 'Benvenuti Fratelli'. Troviamo assai inopportuno che il Presidente Zingaretti conceda spazi pubblici che vengono sfruttati da sedicenti associazioni culturali per fare propaganda politica contro l’avversario di turno”.

“Se il Partito Democratico – continuano – è convinto di occupare militarmente spazi culturali, concessi dalla regione in maniera quasi sistematica ad amici degli amici, come lo spazio antistante al Forlanini affidato alla stessa società che aveva in gestione l’ex Dogana a San Lorenzo, si sbaglia di grosso. A Roma così come in Regione, saremo un baluardo della legalità e andremo a fondo a questa vicenda per comprendere se anche le procedure amministrative per la concessione di questi spazi, abbiano rispettato i criteri di evidenza pubblica o ci troviamo nuovamente di fronte ad un affidamento diretto. Per questo presenteremo un’interrogazione in Regione all’attenzione del Presidente Zingaretti”.