“Zingari ladri, vi ammazzo”: bimbo di 11 anni aggredito con un taglierino

"Zingari ladri, state sempre a rubare". Bambino di etina rom aggredito con un taglierino alla stazione Termini, davanti a due guardie giurate.

Le due guardie Italpol sono intervenuti nei pressi della banchina per un presunto furto, trovando un giovane di 29 anni che stava inveendo proprio contro il ragazzino, denunciando: "Questo ladro mi ha appena fregato 70 euro". Secondo quanto riportato dall'associazione "21 Luglio", l'uomo avrebbe avrebbe quindi continuato ad aggredire ancora il bambino di 11 anni e le stesse guardie giurate: "State sempre qua a rubà. A voi zingari vi ammazziamo". E ancora: "Voglio ammazzare gli zingari perchè mi hanno rotto il cazzo".

I due vigiliantes hanno deciso a quel punto di prendere entrambi in custodia, quando ecco all’improvviso che il 29enne ha impugnato un taglierino ferendo da dietro la nuca del minorenne. Alla vista del sangue il giovane è stato soccorso dal 118, per poi essere trasportato al Policlinico Umberto I. I sanitari gli hanno applicato cinque punti di sutura sulla nuca. Nelle sue tasche non è stata trovata traccia del presunto furto.

L'aggressore, un ragazzo di San Basilio, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni aggravate. Nella mattinata di venerdì è stato sottoposto al rito direttissimo nel tribunale di Piazzale Clodio.