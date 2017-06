Zoomarine inaugura la stagione estiva. Nuove attività con delfini e foche

Zoomarine, il parco acquatico di 40 ettari situato alle porte di Roma, inaugura ufficialmente la stagione estiva. Col primo weekend di giugno si comincia con attrazioni e dimostrazioni educative con gli animali ospiti dell'acquapark.

Sabato 3 giugno, le Tartarughe Ninja entreranno per la prima volta nel regno di Zoomarine, dove rimarranno per tutti i fine settimana fino al termine del mese. Solo per la prima giornata, i bambini che si presenteranno con la maschera da tartaruga combattente creata con le proprie mani seguendo il tutorial sul sito del parco potranno partecipare gratuitamente alle lezioni di Karate e Ju-Jitsu e fare merenda con il pizza party.

Domenica 4 giugno, invece, la Giornata Mondiale dello sport diventerà la protagonista della scena. Gli ospiti del parco potranno assistere a esibizioni di Super Jump, Kangoo Jump, Parkour, Capoeira, ma anche sfidarsi in giochi e sfide a tema sportivo per cercare di vincere i premi che verranno messi in paio.

Ospiti d'eccezione saranno due eccellenze Olimpiche del territorio nella disciplina di tiro al volo: Francesco D'Aniello, Argento alle Olimpiadi di Pechino 2008, e Diana Bacosi, Oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016.

La novità dell'anno sono le dimostrazioni educative con gli animali: “Il viaggio blu”, coi delfini, “Amici di pinna”, la dimostrazione di foche e leoni marini, “Colori in volo”, con gli uccelli tropicali e “Predatori dell’aria”, con protagonisti i rapaci.