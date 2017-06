Zoomarine inaugura tre nuove attrazioni

Un acquapark a tema dedicato ai pirati, la zipline per volare come gli uccelli rapaci, un programma di interazione in acqua con foche e leoni marini.

Zoomarine ha inaugurato tre nuove attrazioni, alla presenza del ballerino Andreas Muller, il vincitore dell’ultima edizione di “Amici”, programma cult di Maria De Filippi.

Per gli ospiti del Parco marino più grande in Italia, da quest’estate la possibilità di sperimentare quindi nuove attrazioni acquatiche, un programma di interazione con i pinnipedi unico ed originale, l’ebbrezza di volare per oltre 500 metri sospesi ad un cavo, quasi a simulare il volo degli uccelli rapaci predatori dell’aria.

Il “Covo dei Pirati” è il nuovo spettacolare acquapark con una forte tematizzazione Pirati che va ad arricchire l’ampia area piscine del Parco. La nuova area acquatica sorge su una superficie di 900 mq di estensione, ha 7 coloratissimi scivoli con giochi d’acqua e percorsi, sviluppa 150 metri cubi di acqua per il divertimento di adulti e bambini.

“Giochiamo con i Pinnipedi” è un programma di interazione con foche e leoni marini, la più intima opportunità di conoscere da vicino questi splendidi e simpatici protagonisti dell’acqua.

Zoomarine, infatti, ne ospita ben 5 specie, tutte nate in ambiente controllato: 3 specie di leone marino (della California, della Patagonia e del Sud Africa) e 2 specie di foca (grigia e comune).

Questa esclusiva opportunità di interazione si svolge in un’area costituita da 11 grandi vasche, per un totale di più di 3 milioni di metri cubi di acqua salata.

Il programma ha una durata totale di 45 minuti; dopo una breve preparazione, i partecipanti potranno vivere un’emozionante esperienza in acqua con i pinnipedi, accompagnati e guidati dagli addestratori del Parco.

Giochiamo insieme ai Pinnipedi consente a grandi e piccini di immergersi nel mondo di questi fantastici animali e di comprendere l’importanza della salvaguardia degli habitat di queste specie in natura.

Zoomarine, infatti, supporta da diversi anni con varie iniziative il progetto MOm per la salvaguardia della foca monaca, l’unica specie presente nel Mediterraneo ad altissimo rischio di estinzione.

“Volo del Falco” è un'avventura esclusiva a contatto con la natura nella cornice degli splendidi scenari di Zoomarine che offrirà ai visitatori l'opportunità di "volare" sospesi in tutta sicurezza su una serie di cavi da punti strategici del Parco, così da poter provare l'ebrezza del volo.

3 percorsi, per un volo di oltre 500 metri, l’attrazione è tra le zipline più adrenaliniche d’Italia e riconduce al volo degli uccelli per vivere un’esperienza simile a quella che vivono i rapaci nelle picchiate a caccia delle loro prede.

Andreas Muller, ballerino vincitore dell’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, è stato il testimonial di Zoomarine, visitando le nuove attrazioni e incontrando gli sopiti del Parco.

“Zoomarine cresce e presenta ancora nuove attrazioni per andare incontro ai gusti del nostro pubblico. Il Covo dei Pirati va a completare ed arricchire la nostra area piscine, tra le più grandi ed attrezzate in Italia. La zipline offre un’esperienza adrenalinica unica, l’idea di poter volare in totale sicurezza attraverso un percorso che abbiamo realizzato nel Parco. Infine l’interazione con i pinnipedi, un programma che consente ai nostri ospiti di entrare nelle vasche con foche e leoni marini, un’esperienza originale e indimenticabile guidata dai nostri trainer – spiega il dott. Renato Lenzi, uno dei massimi esperti mondiali in animali marini, Amministratore delegato di Zoomarine.

Situato alle porte di Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, con una media di 600.000 visitatori l'anno e 60.000 studenti, Zoomarine si conferma come uno dei Parchi divertimento più importanti d’Europa oltre che primo Parco acquatico italiano all'insegna dell'intrattenimento e dell'offerta educativa.

Il Parco ospita, oltre ai delfini, dimostrazioni con leoni marini, foche, uccelli tropicali oltre a specie acquatiche quali pinguini, pellicani e fenicotteri, per un totale di 252 animali di 40 specie diverse.

Prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico nel 2009, Zoomarine collabora con 5 Università italiane in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale.

Dolphin Discovery, azienda leader al mondo nel settore dei parchi tematici con mammiferi marini, è il gruppo gestisce 27 parchi tematici nel mondo in 9 Paesi diversi attraverso il coordinamento della struttura globale che ha il suo quartier generale in Messico e che annovera più di venti anni di esperienza grazie ad uno staff internazionale di alto spessore tecnico d’avanguardia.