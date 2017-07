Un bambino osserva da vicino un delfino allo Zoomarine, che ha ottenuto la certificazione American Humane sul benessere animale.

La certificazione American Humane sul benessere animale a Zoomarine

Zoomarine conquista un autorevole primato, unico Parco in Italia e secondo in Europa a ricevere la prestigiosa certificazione della “American Humane”, organizzazione statunitense che da 140 anni si impegna a garantire la sicurezza e il benessere animale attraverso la valutazione di diversi parametri della vita degli esemplari che vivono sotto le cure umane in tutto il mondo. Un riconoscimento prestigioso, che premia il lavoro di Zoomarine nella cura e attenzione agli animali che il Parco alle porte di Roma, guidato dal dott. Renato Lenzi, dedica da anni anche grazie agli elevati standard qualitativi voluti dalla proprietà, il gruppo messicano Dolphin Discovery. American Humane rappresenta il gold standard più efficace ed affidabile, attualmente esistente, a garanzia del benessere degli animali. L’Associazione americana è leader nei programmi che rafforzano il legame positivo tra essere umano e animale e opera attraverso proprie iniziative mirate alla tutela degli animali utilizzati nel cinema e negli allevamenti, al salvataggio degli animali da disastri naturali, alla certificazione del benessere degli animali negli zoo ed acquari.

Zoomarine ottiene la certificazione American Humane sul benessere animale. Le parole del Presidente e CEO della American Humane, dott. Robin Ganzert e del dott. Renato Lenzi, Amministratore delegato di Zoomarine in Italia

Secondo il Presidente e CEO della American Humane, dott. Robin Ganzert “Questa certificazione rappresenta un evento speciale, un riconoscimento che premia l’incredibile lavoro del personale e dello staff direttivo che la riceve e conferma la qualità e gli alti standard dell’Istituzione”. “Orgogliosi e fieri del risultato, uno straordinario ed autorevole riconoscimento alla filosofia di azione di Zoomarine. Questo certificato attesta l’impegno del Parco nel mantenere i più alti standard di benessere animale. E’ con grande orgoglio che riceviamo questa certificazione a conferma del nostro impegno volto a garantire i più alti standard di benessere animale mentre condividiamo quotidianamente straordinarie esperienze interattive educative e di sensibilizzazione alla conservazione ambientale con tutti i nostri ospiti.” commenta il dott. Renato Lenzi, Amministratore delegato di Zoomarine in Italia. “L’azienda è impegnata nella difesa del benessere degli animali ospitati e nella sensibilizzazione verso la salvaguardia della natura. Ringrazio tutto lo staff perché questa certificazione valorizza il lavoro di tutti i nostri operatori che perseguono risultati di eccellenza con passione e competenza. Anche il Presidente dell’Associazione Europea EAAM, il Dr. Brand Andrews, si è espresso confermando che “Si tratta di un riconoscimento che valorizza molto il lavoro realizzato da Zoomarine per la tutela degli animali, premiando anche il lavoro di ricerca, educazione e salvaguardia dell’ambiente”.

Zoomarine ottiene la certificazione American Humane sul benessere animale. Le associazioni

Come i più moderni Parchi nel mondo, Zoomarine è già membro da più di 10 anni delle più importanti Associazioni di settore: EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) EAAM (European Association for Aquatic MAmmals), AMMPA (Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums) che racchiudono al loro interno solo strutture che garantiscono elevati standard qualitativi alle specie animali ospitate e promuovono la conservazione delle stesse e della natura attraverso programmi educativi e di ricerca. Lo staff di Zoomarine è inoltre membro di altrettante importanti Associazioni Professionali come: IZE (Interantional Zoo Educators association), EZE (European Zoo Educators), IMATA (International Marine Animals Trainer’s Association), IAATE (International Association of Avian Trainers and Educators), IAAAM (International Association for Aquatic Animal Medicine); EAZWV (European Association of Zoos & Wildlife Veterinarians). Questo ennesimo successo si aggiunge quindi ai tanti precedenti per confermare il valore di una ottimale gestione del benessere animale e del fondamentale ruolo del Parco nell’ educazione e sensibilizzazione dei visitatori, attraverso la creazione di momenti emozionanti dove la relazione uomo-animale diventa la chiave per veicolare importanti messaggi di salvaguardia della natura. Zoomarine ha deciso, infine, di presentare questa importante certificazione in Italia creando anche un’opportunità di confronto e aggiornamento sullo studio del benessere animale e dei suoi indicatori. Con la collaborazione dello Zoo di Norimberga e l’Associazione EAAM, Zoomarine sta organizzando per il prossimo inverno un workshop sul benessere animale presso la più antica Università d’Europa, l’Alma Mater Studiorum di Bologna.

Zoomarine ottiene la certificazione American Humane sul benessere animale. Il parco

Situato alle porte di Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, con una media di 600.000 visitatori l'anno e 60.000 studenti, Zoomarine si conferma come uno dei Parchi divertimento più importanti d’Europa oltre che primo Parco acquatico italiano all'insegna dell'intrattenimento e dell'offerta educativa. Il Parco ospita, oltre ai delfini, dimostrazioni con leoni marini, foche, uccelli tropicali e rapaci oltre a specie acquatiche quali pinguini, pellicani e fenicotteri, ecc. per un totale di 295 animali di 45 specie diverse. Prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico nel 2009, Zoomarine collabora con 12 Università italiane e internazionali in progetti rivolti al benessere e alla tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale. Dolphin Discovery, azienda leader al mondo nel settore dei parchi tematici con mammiferi marini, è il gruppo gestisce 27 parchi tematici nel mondo in 9 Paesi diversi attraverso il coordinamento della struttura globale che ha il suo quartier generale in Messico e che annovera più di venti anni di esperienza grazie ad uno staff internazionale di alto spessore tecnico d’avanguardia.