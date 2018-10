Agogliati, da Renzi a Zingaretti. Cambia "l'anima" Dem di Rozzano?

E' stato uno dei sindaci eletto nell'era del renzismo arrembante, Barbara Agogliati. Primo cittadino di Rozzano, alle elezioni del 2014 al primo turno totalizzò il 47,33 per cento dei voti, con il Pd al 35,63 per cento. Una percentuale - già allora - lontana dal 45 per cento del Pd di Milano alle Europee, e pure dal 40,8 per cento del Pd locale. Ma che le permise di vincere senza eccessivi sforzi al secondo turno. Il 2 maggio 2017 Agogliati venne scelta tra i 53 delegati in Assemblea Nazionale proprio con la mozione Renzi.

Ora, secondo rumors confermati, pare proprio che Barbara Agogliati assisterà - nella serata di oggi alle 18.30 - all'incontro pubblico di Nicola Zingaretti presso lo Spazio Forma. Considerato che il segretario metropolitano Pietro Bussolati ha convocato una riunione di tutti gli ex renziani (e non solo) alle 20, è evidente che è in atto una sfida tra le due anime, e sarà dunque importante capire se il sindaco di Rozzano parteciperà all'evento di Bussolati o solo a quello di Zingaretti.

Nell'ottica di un posizionamento tra le varie anime del partito, una questione da tenere in considerazione. Molto meno per quanto riguarda il consenso pubblico, per il quale rimane sul piatto l'ipotesi di fare un sondaggio, considerato che in questo senso non è arrivata nessuna smentita ufficiale ad Affaritaliani.it Milano dopo l'inside di qualche giorno fa.