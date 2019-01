D'Avolio, febbraio caldo tra candidatura a Rozzano e tribunale

Febbraio caldo per Massimo D'Avolio: l'ex sindaco Pd di Rozzano, poi consigliere regionale di Articolo 1, presenterà la sua campagna elettorale per tornare a vestire la fascia tricolore del Comune del sud Milano il prossimo 10 febbraio, con una convention al cineteatro Fellini. La discesa in campo di D'Avolio avviene in aperto contrasto con il tentativo dell'attuale primo cittadino democratico Barbara Agogliati, cinque anni fa designata come propria erede proprio dall'ex sindaco. Negli anni i dissidi hanno causato un solco tra i due e il centrosinistra si presenta così diviso alle elezioni. Ma sul calendario di D'Avolio è cerchiata in rosso anche la data del 27 febbraio, quando è prevista la sentenza in primo grado del processo che vede imputati lui e la moglie con l'accusa di riciclaggio e ricettazione nell'ambito della gestione delle municipalizzate rozzanesi. In caso di condanna, ci sarebbe il rischio dell'interdizione dai pubblici uffici, oltre ad una pena che il Pm ha forumato in un anno e otto mesi per ricettazione e due anni e sei mesi per riciclaggio.

"Sono certo - queste le parole di D'Avolio riportate dal quotidiano Il Giorno - che tutto andrà per il meglio e ho fiducia nella magistratura. La richiesta del pm è solo quella relativa a 1 anno e 8 mesi spiega D’Avolio - l’altra è in prescrizione. Sono certo che la sentenza ristabilirà la verità, come hanno sottolineato i miei legali chiedendo l’assoluzione. Io comunque penso alla mia città e a coloro che mi hanno chiesto di tornare a governare Rozzano".