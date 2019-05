Elezioni Rozzano: ballottaggio Agogliati-Ferretti. Macaluso decisivo

Barbara Agogliati contro Gianni Ferretti: proprio come cinque anni fa, sono loro due a sfidarsi per la fascia tricolore a Rozzano. In vantaggio dopo lo spoglio di lunedì di poco più di 300 voti c'è il sindaco in carica sostenuto da Pd, +Europa e quattro liste civiche, Agogliati sindaco, Uniti per Rozzano, Civica per Rozzano, Noi insieme per Valleambrosia. Agogliati ha ottenuto il 38,97% dei consensi. A sostenere Ferretti ci sono Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Movimento Animalista, Partito Liberale Italiano. Per il forzista il 37,28% delle preferenze e un gap di 330 voti da colmare.

Una campagna elettorale dura, con polemiche dai toni aspri e tensioni che si sono riverberate sino ai seggi nella giornata di domenica. Ma ora la partita è apertissima. E a deciderla potrebbe essere i candidati rimasti esclusi dal ballottaggio del 9 giugno. In particolare Marco Macaluso, fuoriuscito dai dem e candidato sindaco per Italia in comune e Scegliamo Rozzano, con un lusinghiero 10,46% che potrebbe renderlo ago della bilancia nella sfida tra Agogliati e Ferretti. Il candidato Cinque Stelle Vincenzo Lepori ha ottenuto il 10,82% ma difficilmente i pentastellati stringeranno accordi. Deludente il risultato per Massimo D'Avolio: sindaco di Rozzano dal 2005 al 2014 e campione di consensi anche quando si candidò per il consiglio regionale, al suo ritorno a Rozzano è stato scelto appena dal 2,47% degli elettori. Ma anche i suoi 482 voti potrebbero ora fare gola.