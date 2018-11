Fondazione per Leggere: a Rozzano la decima edizione di Digital Readers

Giovedì 8 novembre alle ore 14 alla biblioteca dei ragazzi di Rozzano, torna l’appuntamento con DR – Digital Readers, il convegno che da nove anni racconta i nuovi territori della lettura e della letteratura per ragazzi al tempo del digitale attraverso le voci dei protagonisti del mondo delle biblioteche, dell’editoria, dell’educazione, dell’informazione e del sociale.

La Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano, sostiene l’iniziativa insieme a AIB Lombardia, Fondazione Per Leggere, Bookrepublic, Storytel, Edufrog, Family Care, Fondazione Mondadori, Mamamò, Le letture di biblioragazzi, Stroytel, Editrice Bibliografica, Goethe Institut, SBU Milano, Edizioni Piuma, Art Stories, Associazione Amici della Biblioteca – Cascina Grande, Andersen, Cartoomics, Ibby Italia.

Saranno cinque le tavole rotonde proposte in questa edizione, durante le quali i nostri autorevoli ospiti potranno dialogare in un clima assolutamente informale su temi che riguardano le politiche e le strategie delle istituzioni verso la lettura e i ragazzi, prassi ed esperienze di reading literacy a scuola, lettura e crossmedialità, lo stato dell’arte della lettura digitale e la promozione della lettura ai tempi del web 2.0.

Durante il pomeriggio saranno proposti due brevi intermezzi: un monologo di Ugo Guidolin dedicato ai ribelli digitali a cinquant’anni dal ‘68, e un piccolo reading a cura della ditta Gioco Fiaba per Miriam Dubini, autrice prematuramente scomparsa la scorsa estate.

Negli spazi del convegno saranno allestite le mostre Sessantotto per il ’68. La letteratura per l’infanzia al tempo dei l ribelli, esposizione bibliografica curata dal RAF – Fondo Storico Ragazzi del Sistema Bibliotecario di Milano e dalla Biblioteca dei ragazzi di Rozzano e LA LETTURA IMMAGINATA, che propone immagini fotografiche per raccontare il mondo delle letture dei ragazzi.

Come sempre a disposizione dei partecipanti ci saranno i corner con l’esposizione di libri e materiali dedicati ai temi e agli autori del convegno e alle buone pratiche di lettura cartacee e analogiche e la mostra mercato del libro e fumetto usato a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca – Cascina Grande.

Presenti:

Flavia Cristiano, Maurizio Caminito, Ugo Guidolin, Caterina Ramonda, Roberta Franceschetti, Elisa Salamini, Tiziana Mascia, Francesca Di Martino, Iris Bonetti, Benedetta Frezzotti, Tindara Rossello, Matteo Biagi, Federica Pascotto, Giovanna Hirsch, Gabriella Marinaccio, Emanuela Semenzato, la Ditta Gioco Fiaba, Sandra Furlan.

DR9 Dialoghi sulla lettura possibile è sotto gli auspici del CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

Ai partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione.