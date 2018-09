Gerardo Gargiulo, da Rozzano a X-Factor. Ma i giudici non lo riconoscono...

In tanti, soprattutto nella sua Rozzano, lo hanno riconosciuto e hanno fatto il tifo per lui. Ma per il 68enne Gerardo Carmine Gargiulo l'esperienza all'edizione 2018 di X Factor è durata pochissimo. L'istrionico artista ha rimediato infatti tre "no" alle audizioni del talent show andate in onda giovedì 13 settembre (QUI IL VIDEO). E dire che si è presentato davanti ai quattro giurati Mara Maionchi, Asia Argento, Manuel Agnelli e Fedez con "Una gita sul Po", sua hit del 1982 con la quale aveva partecipato anche al Festivalbar. Già, perchè il rozzanese di origini avellinese non è affatto un esordiente e a cavallo tra anni Srttanta, Ottanta e primi anni Novanta ha goduto di una discreta popolarità con collaborazioni con artisti quali Iglesias, Vanoni, Peppino di Capri, Toto Cutugno, e con l'interpretazione di altri brani come "Me ne vado in Canadà" o "Non siamo mica eterni", con cui ha partecipato nel 1991 al Festival di Sanremo nella categoria Sanremo Folies.

Poi, la svolta, con la decisione di concludere gli studi ed iniziare la professione di avvocato, che svolge ancora oggi, con studio proprio a Rozzano, in via Trento. Non solo: Gargiulo vanta anche anni di esperienza politica proprio a Rozzano. Gli osservatori di più lunga data ricorderanno ad esempio la sua militanza nei primi anni Duemila nello Sdi, anche nelle vesti di consigliere comunale. Le sue ultime tracce nella vita pubblica rozzanese risalgono al luglio 2006, con la sua nomina nel cda dell'azienda municipalizzata Ama.

Torniamo ad X Factor. Un po' per mettersi alla prova, un po' per mettere alla prova anche le conoscenze musicali dei giudici, Gargiulo è così tornato sul palco con il suo più grande successo. Ma nessuno ha riconosciuto né l'uno nè l'altro. Ed il povero Gerardo è stato anche trattato con una certa sufficenza e con ironia. Il solo Fedez, tra il serio e il faceto, lo ha promosso sostenendo che una versione Raptrap di "Una gita sul Po" potrebbe divenire una hit, anche grazie alle doti da intrattenitore dell'artista. Dopo un primo commento a caldo piuttosto amaro sul proprio profilo facebook, ufficiale, Gargiulo ha commentato: "Ad X Factor Italia mi sono divertito tantissimo. Ringrazio tutti per il sostegno e tutto il meraviglioso pubblico di XFactor per avermi accolto calorosamente. Ringrazio anche la giuria, Mara Maionchi, Asia Argento, Fedez, Manuel Agnelli. Peccato non abbiano capito che Un Gita Sul Po è stata una hit nel 1981, però mi fa piacere che molti mi stanno contattando per complimentarsi per la mia musica e per la mia ironia..."