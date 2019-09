Mensa gratis per tutti gli studenti: la morosità si combatte così

Qualche tempo fa il comune di Corsico era stato investito da un’ondata di polemiche poiché aveva deciso di non dare più il pasto ai figli delle famiglie morose con il Comune. L’allora sindaco Filippo Errante, aveva deciso il pugno duro che aveva portato al risanamento delle morosità ma anche a uno scandalo di rilevanza nazionale. Il provvedimento era stato studiato, anche se poi non adottato, anche da altre amministrazioni, tra cui quella - allora di centrosinistra - di Rozzano che poi ripiegò sulla scelta di mantenere per tutti il servizio mensa, ma di non consentire più ai morosi l’accesso ai servizi accessori (come la piscina). Oggi l’amministrazione di centrodestra di Rozzano guidata dal primo cittadino Gianni Ferretti ha varato una riforma, comunicata a tutti i cittadini con le tradizionali lettere inviate per il primo giorno di scuola che prevede la gratuità per tutti del servizio mensa. A risultarne escluse solo le famiglie morose che non hanno ancora predisposto un piano di rientro.

Una scelta diversa da quella di Corsico ma che il Pd rozzanese non aveva mai applicato, quella del dirizzo allo studio. La mensa viene infatti concepita non come un servizio aggiuntivo, ma come parte integrante del progetto educativo che non può non tenere conto che i bambini devono rimanere a scuola e che dunque la mensa deve essere inclusa tra i servizi offerti gratuitamente.

"Siamo al lavoro - si legge nella lettera inviata dal sindaco Ferretti - per definire nuove e diverse modalità di fornitura del servizio mensa con l'obiettivo di fatto di rendere il servizio gratuito per tutte le famiglie sin dall'anno scolastico in corso".