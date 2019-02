Omicidio Rozzano, una trappola familiare. Abusi sulla bimba durati 2 anni

Omicidio di Rozzano, pm indagano su possibile trappola clan familiare

Potrebbe essere stato attirato in una “trappola” dalla sua famiglia Antonio Crisanti, 63 anni, ucciso lunedì sera dal genero nei giardinetti vicino al supermercato 'Gigante' di Rozzano. É questa l'ipotesi a cui stanno lavorando il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Monia Di Marco e i carabinieri che stanno indagando sull'omicidio. Dopo il delitto il 34enne E.S., fratello del boss che da anni gestisce lo spaccio di droga nel quartiere, si è costituito insieme al 27enne A.M., che guidava lo scooter a bordo del quale sono fuggiti. E proprio i movimenti del motorino, che per ore si è aggirato nel quartiere prima della sparatoria, hanno portato gli inquirenti a credere che l'omicidio in realtà sia stato pianificato nei dettagli. Il 63enne dall'estate scorsa era tornato a vivere quartiere nel napoletano di Secondigliano, dov'era nato. Il suo clan familiare lo aveva “messo al bando”, dopo che la nipotina di 8 anni aveva raccontato che il nonno da due anni le riservava delle attenzioni particolari.

Omicidio di Rozzano, gli abusi andavano avanti da due anni: l'ipotesi di altre vittime

Il suo clan familiare lo aveva “messo al bando”, dopo che la nipotina di 8 anni aveva raccontato che il nonno da due anni le riservava delle attenzioni particolari. Ma secondo quanto scrive il Corriere della Sera, si parla anche di altre giovani vittime coinvolte sulle quali sono ancora in corso le indagini.