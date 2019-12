Refezione scolastica gratis, M5S: "Rozzano diventi modello nazionale"

Refezione scolastica gratuita a Rozzano? Un esempio da esportare a livello nazionale. Il provvedimento, unico in Italia, ha destato un vasto interesse mediatico e politico. Una scelta apprezzata anche dall’onorevole Stefania Mammì del Movimento 5 Stelle, che insieme al consigliere comunale Vincenzo Lepori ha voluto incontrare il sindaco rozzanese Gianni Ferretti per condividere una proposta da proporre in parlamento.

“Abbiamo applicato il principio costituzionale della gratuità dell’istruzione pubblica, convinti che il sostegno all’istruzione scolastica sia una priorità – spiega il primo cittadino -. Consideriamo la refezione scolastica parte integrante di un percorso educativo. Ringrazio l’onorevole Mammì che ha colto l’importanza della nostro provvedimento e sono fermamente convinto che le scelte a favore della comunità debbano essere trasversali alla politica.”

“Apprezzo molto la soluzione adottata dal Comune di Rozzano - commenta Stefania Mammì - appoggiata dal Movimento Cinque Stelle Rozzano di rendere completamente gratuita la mensa dalla materna alle scuole medie. Nel nostro Paese non può esistere un bambino a cui venga negato un pasto, per nessun motivo, mi farò portavoce in Parlamento per poter attuare questa misura anche a livello nazionale. L'esperienza della mensa è un momento di importante condivisione con un profondo valore educativo per bambini e ragazzi. Un'occasione di educazione alla sana alimentazione, al rispetto delle regole e della convivenza civile. Misure per garantire un equo accesso alla mensa sono fondamentali, il diritto al pasto deve essere inteso come un diritto garantito, nonché un momento educativo e pertanto va ricollocato nella sfera dei servizi essenziali e nel progetto di formazione".