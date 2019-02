Rozzano, accordo Ersaf-Comune: 250 nuovi alberi

La Giunta comunale ha approvato una Convenzione con ERSAF, l’Agenzia forestale della Regione Lombardia per mettere a dimora 250 nuove alberature già adulte.

Le nuove piantumazioni sono state decise per rinfoltire il patrimonio arboreo pubblico e per compensare alcuni abbattimenti di alberi resi necessari dai lavori in corso per la nuova piazza del Comune e per la rimozione di alberi morti.

“L’attenzione alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente è una delle priorità dell’amministrazione comunale. Arricchire i nostri parchi significa non soltanto rendere più vivibile e piacevole la nostra città ma anche più sana grazie agli effetti benefici delle piantumazioni: gli alberi assorbono anidride carbonica, producono ossigeno e abbassano di alcuni gradi centigradi la temperatura e il microclima”, affermano il Sindaco di Rozzano, Barbara Agogliati e l’Assessore all’Ambiente, Stefano Apuzzo.

La collaborazione con l’Agenzia regionale foreste, ERSAF si implementa con queste nuove messe a dimora di alberi, dopo che, nel 2012 nel nuovo “Parco delle Rogge” a Rozzano Vecchio, furono piantumati circa 30 mila giovani alberi, grazie ad un progetto finanziato con oltre due milioni di euro, dalla Regione Lombardia, nell’ambito dello sviluppo dei sistemi verdi regionali.

I nuovi alberi ad alto fusto saranno piantumati nel Parco uno, in alcune aree cani, nei siti dove sono stati rimossi alberi morti e laddove i cittadini hanno segnalato l’esigenza di piantumazioni.

Rozzano è tra le città più verdi dell’hinterland milanesi, con 1.700 mila metri quadri di verde (ai quali aggiungere circa 400 mila metri quadri di verde nei quartieri Aler), 8.000 alberi adulti e circa 30.000 alberature messe a dimora nel 2012, 4 grandi parchi urbani, tra cui l’Oasi dello Smeraldino, un grande parco naturalistico (17 ettari), il “Parco delle Rogge” e decine di parchetti e parchi gioco per bambini e famiglie. Il patrimonio verde di Rozzano sarà implementato e accresciuto nei prossimi mesi e anni, investendo quote sempre più significative del Bilancio per rendere la città sempre più verde e alberata.