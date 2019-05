Rozzano, l'affitto in periferia costa più che in centro

Secondo un’analisi di Solo Affitti, negli ultimi 5 anni è cresciuta la richiesta di abitazioni nelle aree periferiche di Rozzano grazie alla vicinanza ai mezzi pubblici per Milano.

Affittare un quadrilocale nella periferia di Rozzano può costare anche a 950 euro al mese mentre per i bilocali la cifra si attesta attorno ai 650 euro, 150 in più rispetto ai prezzi rilevati in centro città. È quanto emerge da un’analisi sul mercato degli affitti a Rozzano realizzata da Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie in Italia. “La richiesta di abitazioni in affitto – spiega Bruno Cavallari, titolare dell’agenzia Solo Affitti di Rozzano – è maggiore in periferia, dove a disposizione dei cittadini ci sono numerosi servizi, dai supermercati ai mezzi di trasporto pubblico che collegano il comune con Milano. Questo ha determinato un incremento dei canoni mensili: a Quinto de Stampi, ad esempio, un monolocale costa anche 100 euro in più al mese rispetto a uno in centro”.

Nel cuore di Rozzano i prezzi dei monocamera si aggirano attorno ai 400 euro al mese, mentre per i bilocali sono richiesti 500 euro. L’analisi di Solo Affitti rileva prezzi fino a 1.000 euro per gli appartamenti con quattro stanze a Rozzano Vecchia, dove il mercato è piuttosto ‘vivo’ grazie alla presenza di appartamenti di recente costruzione. “In città – continua Cavallari - ad andare in affitto sono soprattutto le giovani coppie che vogliono provare a vivere insieme, i single e i divorziati, che prediligono i classici contratti 4+4. Al contrario, le aziende scelgono i contratti temporanei, così come i lavoratori in trasferta e i parenti di pazienti ricoverati negli ospedali delle vicinanze”.

Stenta a decollare il contratto a canone concordato, scelto da poche persone a causa del prezzo non competitivo rispetto a quello di mercato, mentre negli ultimi 5 anni, sono cresciute le richieste di locazioni temporanee per mono e bilocali. Sempre più apprezzati, rilevano da Solo Affitti, sono gli strumenti di protezione dell’affitto, come Affitto Sicuro, che garantisce al proprietario il pagamento dei canoni di locazione in caso di morosità dell’affittuario e offre all’inquilino il rimborso delle spese per l’intervento urgente di idraulici, elettricisti e altri artigiani.