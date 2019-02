Rozzano ancora nella bufera. Tutto da rifare per l’ex sindaco



Tutto da rifare il processo nel quale l'ex sindaco di Rozzano ed ex consigliere regionale in quota al Pd Massimo D'Avolio, la moglie e altre quattro persone sono finiti imputati per peculato e solo alcuni per ricettazione per la gestione della partecipata Ama, l'Azienda Multiservizi Ambientali del comune dell'hinterland milanese. Lo ha deciso oggi la quarta sezione penale del Tribunale di Milano che, invece di emettere sentenza, ha derubricato il reato di peculato in corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp) e ha ritrasmesso gli atti alla Procura affinche' riformuli le sue accuse in base alle nuove indicazioni a partire dall'avviso di chiusura delle indagini, il '415 bis', e contestuale informazione di garanzia. Insomma, si riparte delle indagini preliminari



I giudici - con la decisione di oggi - che hanno assolto nel merito solo un imputato, hanno azzerato la ricostruzione proposta in aula dal pm Luca Poniz che aveva chiesto condanne dai 4 anni in giu'. La vicenda, come nella contestazione originaria, riguarda una presunta appropriazione per circa 150mila euro dalle casse di Ama a favore di due societa', una di di D'Avolio e della moglie e una dell'allora direttore tecnico della partecipata.