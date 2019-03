Rozzano, l'appello del Pd per la candidatura di Barbara Agogliati

Rozzano, il Pd sostiene la candidatura del sindaco in carica Barbara Agogliati con una nota che anticipa la presentazione della candidatura stessa, che si svolgerà sabato 16 marzo alle 17.30 al Teatro Fellini.

"Abbiamo superato insieme anni difficili ed entusiasmanti - recita la nota -. Dal 2014 segnato dal delicato momento delle società partecipate, che la giunta appena insediata ha preso in mano con decisione, e dalla crisi di Aler, con cui abbiamo sempre dialogato, pur denunciando il gioco di Regione Lombardia e della Lega di far degenerare le condizioni di vita del quartiere creando insicurezza, per poi fare campagna elettorale su questo. Ancora, dal 2014 al 2016 il patto di stabilità è pesato su Rozzano per quasi tre milioni di euro, solo i governi PD hanno saputo dialogare con i Comuni liberando risorse che erano paralizzate. In quegli anni difficili, senza mai rinunciare ai servizi e anzi aumentandoli, un'amministrazione oculata e capace ha consolidato i conti comunali e ha gettato le basi per i progetti più ambiziosi".

"Dal 2016 - proseguono i dem - è iniziato il rinascimento di Rozzano ed è esplosa l'energia positiva di una città con una giunta e un consiglio coesi e con un tessuto sociale e civile ricco e splendido. Servizi innovativi, modalità gestionali con logiche diverse e migliorate, una grande capacità di progettare e di attrarre risorse su bandi. Dal miracolo del tram 15 fortemente voluto all'ambizione ora di pretendere il collegamento della metropolitana. Poi 11 milioni di investimenti, ad esempio per le scuole e il centro cittadino, per una scommessa di bellezza e sicurezza, con l'illuminazione pubblica, le telecamere capillari, più vigili per le strade, centri di formazione innovativi per i nostri giovani, l'osservatorio astronomico, la rinnovata casa delle associazioni, gli spazi verdi aumentati e curati, nuovi orti, la progettazione sociale innovativa. Con questa grande capacità di fare insieme e di attrarre risorse vogliamo dire la nostra anche su Aler, chiedendo maggiore rispetto per le persone che vi abitano in termini di servizi e di manutenzioni e se, come da anni accade, Aler non sarà in grado, siamo pronti a strutturare servizi comunali per curare noi direttamente il quartiere. Una risposta vicina ed efficiente, da cui dipende la nostra qualità della vita". "Per questo - è la conclusione del comunicato - chiediamo a Barbara Agogliati di candidarsi come Sindaco di una ulteriore nuova fase di crescita, possibile proprio grazie al cambiamento radicale portato in questi anni con coraggio, determinazione e sensibilità. Ci presentiamo con l'attuale maggioranza, con le liste Io sto con Rozzano e Uniti per Rozzano, oltre ad altre formazioni civiche che si stanno costituendo, e diamo mandato a Barbara Agogliati di realizzare un'ulteriore apertura a tutto il centro sinistra, al civismo e alle energie della città che in questi anni ci hanno stimolato a fare sempre meglio e che adesso ci chiedono di essere protagoniste. In un confronto ricco, partecipato e competente per scrivere un programma che trasformi la città ed esalti le sue ricchezze. I gruppi tematici stanno chiamando a raccolta le migliori idee e la mattina del 31 marzo, a partire dalle 9.30, in Cascina grande i tavoli programmatici inizieranno a scrivere il programma per Rozzano domani. Si parte per cambiare la città insieme ai tanti e alle tante che nelle prossime settimane sceglieranno di unirsi a chi crede nella partecipazione. Noi, quelli che mettiamo sempre Prima Rozzano".