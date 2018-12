Rozzano, assalto all'ultima Stalingrado: gli ex si sfidano e manca il nuovo

Rozzano, assalto all'ultima Stalingrado: dove gli ex si sfidano e manca il nuovo

Una realtà contendibile. Forse, per la prima volta dal Secondo Dopoguerra ad oggi. Rozzano è sempre stata terra di sinistra. Sinistra vera, sinistra di operai e di povera gente. Dignitosa, umile. Con il quartiere popolare più grande d'Europa, Rozzano è una città complicata, che ha visto e vede la presenza della criminalità organizzata, sebbene in forme e intensità assai diverse rispetto agli anni Settanta e Ottanta. Ma che ha visto anche andare a debilitarsi la costituzione dei tanti corpuscoli civici che - al di là della politica - costituivano il collante tra i cittadini. Poi, c'è stato il declino di una esperienza politica dal pensiero forte, che di fatto è stata continua, da Foglia a Malinverno a D'Avolio. L'idea, di base, è che il Comune dovesse fornire praticamente tutti i servizi. Anche quelli non di base. Idea che ha funzionato finché la gestione è stata virtuosa, poi inceppata e infine messa sotto accusa dalla magistratura, con conseguenze di scandali e veleni. L'ex sindaco Massimo D'Avolio, che da poco ha annunciato la ricandidatura e che potrebbe anche chiedere le primarie, è finito sul banco degli imputati (letteralmente). Ormai tra pochissimo ci sarà una sentenza, che tuttavia, politicamente, conterà non molto. Se infatti anche dovesse essere assolto, non cambierebbe nulla per le casse del comune. D'Avolio è anche uno di quelli che dal Pd è uscito, per confluire in Articolo 1- Mdp, esperienza fallimentare a livello nazionale. Alle ultime elezioni ha sostenuto, non senza tentennamenti dell'ultimo minuto, l'attuale primo cittadino Barbara Agogliati. Che, partita con i migliori auspici, si era ripromessa di portare avanti un programma ambizioso ma con un "pensiero" assai diverso da quello dei suoi predecessori: mettendo pezze qui e là, ma di fatto - frutto anche della sua estrazione culturale - mai pensando che la città dovesse erogare (o potesse) l'intera mole di servizi, con la stessa intensità del passato. La crisi, si potrà dire. Economica ma anche politica. Perché l'attuale sindaco non è riuscita mai a incidere sui problemi "trattando" con i due soggetti che più avevano (e hanno) a che fare con la città: MM Spa nel caso del prolungamento della linea 15, e Aler, che era e rimane il padrone di casa di oltre metà dei cittadini. Per non parlare dei rapporti con il capoluogo: inesistenti e a tratti ostili. Così, i progetti sono di fatto nati a metà: come il centro cittadino, che non ha visto alcuna riqualificazione della stecca dei negozi di Aler, costruiti in emergenza negli anni del boom, e da allora là rimasti, senza progetti né prospettive. Inoltre, alla Agogliati non si può non imputare una continuità de facto rispetto al metodo di selezione della classe dirigente, anche nelle partecipate, come scritto in un articolo a firma Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera.

E adesso? Adesso la situazione è parcellizzata. La sinistra ha due candidati (ad oggi). Massimo D'Avolio e Barbara Agogliati. L'ex-ex sindaco, e il sindaco uscente. Tra i due c'è odio profondo, discontinuità sull'idea di città e continuità di metodo e anche di persone nei posti apicali. Non è difficile intuire che la sinistra radicale vorrà esprimere un proprio candidato, sempre che non ripieghi su una scelta davvero civica, senza simboli. A destra Cristina Perazzolo pare il punto di caduta dell'alleanza tra Forza Italia e Lega. Ma non è detto: potrebbe tornare a candidarsi Ferretti, che già venne battuto dalla Agogliati (e sarebbero tre, gli ex: non proprio un ballo delle debuttanti). Infine, il Movimento 5 Stelle, che subisce una scollatura evidente rispetto allo scenario regionale. Pare che in città sia assai presente una parte movimentista vicina all'esperienza dell'ex consigliera regionale Carcano. Ad oggi, non si affacciano persone, ma si aspettano le graticole, il metodo di selezione del M5S (sempre che ci sia carne da metterci, sulla graticola). Di certo, se la sinistra andrà a elezioni così, con probabilmente almeno 3 figure, rischia moltissimo. La lezione di Sesto San Giovanni è dietro l'angolo, e non è difficile intuire che per il centrodestra abbattere l'ultima Stalingrado d'Italia potrebbe avere un grande valore simbolico. Come farà una sinistra fatta a pezzi reggere l'urto di Matteo Salvini? Secondo il sondaggio commissionato dal primo cittadino, il gradimento nei suoi confronti sarebbe assai alto. Ma mancava D'Avolio, e comunque di dati precisi non siamo in grado di riferire. Ce la farà? La spunterà la Lega? Il 5 stelle deciderà di fare ancora una volta tappezzeria con candidati privi di qualità? Incognite che la politica dovrà sciogliere, mentre il quartiere popolare ancora soffre il freddo, mentre adagiato intorno alla Cascina Grande c'è ancora il più grande agglomerato di cuore, e di problemi, d'Europa.

