Rozzano, D'Avolio presenta la sua ricandidatura a sindaco

Massimo D'Avolio ci riprova: già sindaco di Rozzano dal 2004 al 2013, presenta ora la sua candidatura per la fascia tricolore alle elezioni del 2019. Un ritorno nel popoloso comune del sud Milano che cinque anni fa aveva lasciato alla sua erede designata Barbara Agogliati. Che ora intende invece sfidare: molta acqua è infatti passata sotto i ponti in questo quinquennio, con D'Avolio che è stato dapprima eletto consigliere regionale, per poi lasciare il Pd ed entrare nelle fila di Mdp - Articolo 1. Nel mezzo, anche l'apertura di una indagine, non ancora andata in giudizio, sulla gestione delle società partecipate rozzanesi. Ma nel frattempo D'Avolio si concentra sulla sua candidatura: domenica 10 febbraio alle 16 il cinema teatro Fellini ospiterà la sua presentazione ufficiale.

"Sono passati anni - spiega D'Avolio - quando, prima come assessore, poi come sindaco e consigliere della Regione Lombardia, ho deciso, per un grande amore per la mia città, di ricandidarmi Sindaco. Lo devo alla mia bella famiglia, sempre uniti nel le scelte, ai cittadini che incontro nei mercati e per le strade di Rozzano. A tutti loro vorrei dedicarmi ancora con tanto impegno, passione, serietà per un futuro migliore, tutti insieme"