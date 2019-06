Rozzano, ballottaggio senza apparentamenti: niente accordo Agogliati-Macaluso

Elezioni, ballottaggio a Rozzano senza apparentamenti. A sfidarsi il 9 giugno come noto sono il sindaco in carica del Pd Barbara Agogliati e Gianni Ferretti, forzista sostenuto da tutto il centrodestra, divisi da 330 voti. I Cinque Stelle, forti di 2014 voti presi al primo turno, hanno dato libertà di voto ai propri elettori. Massimo D'Avolio, che ha raccolto 482 voti, ha dato invece indicazioni ai suoi sostenitori di scegliere Ferretti, pur senza apparentamenti. Una sorpresa relativa, data l'aperta rottura consumatasi da tempo tra l'ex sindaco dem e colei che era stata la sua erede designata cinque anni fa. Ma la posizione più importante resta quella di Marco Macaluso, ex Pd che ha preso al primo turno 2043 voti. E che non si apparenterà con Agogliati. Gli incontri ci sono stati, ma è stata fumata nera.

"Nei giorni scorsi - ha spiegato Macaluso su facebook - abbiamo ritenuto opportuno incontrare le delegazioni guidate dai due candidati sindaci che domenica prossima andranno al ballottaggio. Gli incontri si sono svolti in un clima di piena apertura al dialogo costruttivo e programmatico da parte nostra. Da un lato la coalizione di centrodestra ci ha manifestato la propria stima sia per il risultato ottenuto, sia per le forze che siamo riusciti a mobilitare e a mettere in campo, esprimendo l’intenzione di voler riconoscere nel nostro ruolo di opposizione un elemento di garanzia e trasparenza nella eventuale amministrazione da loro guidata. Dall’altro lato la coalizione di centrosinistra ci ha riconosciuto il merito di aver raggiunto un importantissimo risultato elettorale in meno di 50 giorni di campagna elettorale, proponendoci ruoli amministrativi all’interno della giunta. Da parte nostra si è ritenuto non opportuno aprire ad una collaborazione di governo della città senza che ci fossero le basi per un vero cambiamento, ed in continuità con una miopia politica ed amministrativa che verte unicamente a tutelare il posizionamento personale a scapito dell’interesse collettivo"

Polemica la nota pubblicata dal Pd rozzanese oggi sempre sui social: "Con Italia bene Comune, guidata da Macaluso - si legge -, non è stata purtroppo accolta la proposta di dialogare sui temi, ci è stata chiesto, come "conditio sine qua non" (condizione imprescindibile) l'apparentemento, che avrebbe consentito loro di avere 3 consiglieri invece di uno, ma la maggioranza avrebbe avuto un consigliere in meno complessivamente, a vantaggio della destra. Oltre a ciò la carica di vice sindaco, un assessore e la presidenza del consiglio. Questa scelta non sarebbe stata responsabile perché avere un consigliere in meno, quindi una maggioranza debole, non ci avrebbe consentito di lavorare. Vincere per non fare nulla è poco comprensibile. Abbiamo quindi ragionato su ruoli di giunta, ma senza accordo finale. Leggiamo ora soddisfazione in Ferretti, candidato della destra, per convergenze con Macaluso al quale andrebbero, in caso di loro vittoria, ruoli di garanzia. Siamo contenti per loro e per noi, la chiarezza fa bene a tutti".

.