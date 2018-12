Rozzano, un caso di epatite a scuola: due sedute vaccinali straordinarie

Rozzano, un caso di epatite A a scuola: due sedute vaccinali straordinarie

Un caso di epatite A alla scuola dell'Infanzia di via Fratelli Cervi a Rozzano: la segnalazione è giunta nelgli uffici dell'Ats Milano Città metropolitana, che hanno inviato una lettera alla dirigenza dell'istituto comprensivo di cui la scuola fa parte, nonché al personale docente e non docente ed ai genitori dei bambini frequentanti il plesso. La nota spiega che è "importante segnalare al proprio medico qualsiasi sintomo riferibile ad infezione da virus di epatite A per il periodo di incubazione", che in questo va giunge sino al 25 gennaio 2019. Nel frattempo sono già state promosse due sedute vaccinali straordinarie che si sono svolte giovedì 13 e venerdì 14 dicembre.

Come riconoscere i sintomi? Il virus si manifesta dopo una incubazione che può durare dai 15 ai 50 giorni, con febbre, malessere, debolezza, disturbi gastrointestinali, colorito giallo della pelle e delle mucose, urine scure e feci chiare. Ma in taluni casi, specie nei bambini, l'infezione può anche non dare sintomi. Il contagio avviene soprattutto attraverso ingestione di acqua o cibi contaminati con feci infette. Raccomandato per questo il lavaggio frequente delle mani soprattutto dopo i pasti e dopo l'uso dei servizi igienici.