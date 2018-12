Rozzano, l'ex sindaco D'Avolio annuncia la sua candidatura

Un annuncio a sorpresa per molti, ma per il quale secondo altri il terreno era già stato preparato da qualche tempo: Massimo D'Avolio si ricandiderà a sindaco di Rozzano, città che ha già guidato dal 2004 al 2013, dopo esserne già stato assessore. Lo ha dichiarato lui stesso con un post dell'8 dicembre, confermando i rumors che ormai si rincorrevano: "Non è cambiato niente rispetto a due giorni fa. Semplicemente non ho potuto dire di no. Dai primi di settembre ho semplicemente girato a Rozzano, e la gente, le donne, i ragazzi e gli anziani mi hanno chiesto di tornare a casa. Di essere di nuovo il Sindaco di Rozzano. Chiedo scusa se per 4 anni non sono sempre stato tra di voi. La responsabilità è solo mia. Ho sbagliato. Io riesco ad essere vivo solo tra di voi, con voi e per voi. Grazie Rozzano di esistere".

Una mossa che rischia di sparigliare, e molto, le carte nel centrosinistra rozzanese. L'attuale sindaco Pd Barbara Agogliati era stata incoronata come erede proprio da D'Avolio cinque anni fa. Ma molte cose sono accadute in questo quinquennio. D'Avolio, entrato in consiglio regionale, ha lasciato i democratici per entrare nelle fila di Mdp - Articolo 1. E i rapporti con Agogliati si sono molto raffreddati. Complice anche l'indagine a carico di D'Avolio stesso, scaturita proprio dalla gestione delle società partecipate a Rozzano. Vicende attorno alle quali Agogliati ha voluto negli scorsi mesi tracciare un solco con il suo predecessore. Dopo il rinvio a giudizio di D'Avolio, l'attuale sindaco aveva detto: "Non è una condanna, ma non è neanche un semplice avviso di garanzia. Le accuse sono purtroppo di una certa serietà". Parole che hanno lasciato il segno, dividendo il Pd rozzanese. Tanto che era emersa l'ipotesi che la scontata ricandidatura di Agogliati fosse contrastata dalla possibile candidatura di Marco Macaluso, che contava sull'endorsement di D'Avolio stesso. Ma ora, con la decisione dell'ex sindaco di tornare in campo in prima persona, tutti gli scenari sembrano destinati ad evolvere rapidamente nei prossimi giorni.