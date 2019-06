Rozzano, il futuro del quartiere Aler incendia la sfida Agogliati-Ferretti

Rozzano, il futuro del quartiere Aler incendia il ballottaggio

Rozzano, i destini del popoloso quartiere Aler incendiano gli ultimi giorni di campagna elettorale prima del ballottaggio tra il sindaco in carica, la dem Barbara Agogliati, e lo sfidante di centrodestra Gianni Ferretti. Quest'ultimo pochi giorni fa ha annunciato di avere già sostanzialmente raggiunto un accordo con Aler che gli consentirebbe, una volta eletto, di ridurre le tariffe del teleriscaldamento e procedere alla riqualificazione degli stabili. Parole che provocano ora la forte reazione del Pd, con una nota a firma del segretario cittadino Fiorella Imprenti in cui si parla di un "ricatto politico della Lega sulla pelle dei cittadini di Rozzano". Aggiunge Agogliati: "Per anni Aler ha volutamente lasciato nel degrado gli alloggi popolari di Rozzano, in una situazione di abbandono che è sotto gli occhi di tutti, osteggiando ogni tentativo di accordo proposto dalla Giunta Agogliati per risanare il quartiere. “Oggi, alla luce delle dichiarazioni non smentite da Aler, l’obbiettivo è chiarissimo: strumentalizzare i cittadini di Rozzano soffocandoli con un ricatto politico indegno che ha l’unico scopo di portare la Lega alla guida della città – spiega Agogliati -. Voglio essere molto chiara e diretta: noi diciamo NO a questo ricatto vergognoso sulla pelle delle nostre famiglie". Il centrosinistra rozzanese ha il progetto di giungere invece ad una gestione diretta da parte del comune del patrimonio Aler.