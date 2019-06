Rozzano, il sindaco Ferretti presenta la sua squadra

Gianni Ferretti, eletto ufficialmente sindaco mercoledì 12 giugno, è il primo cittadino che guida la città con una coalizione di centrodestra, dopo settantaquattro anni di governo di sinistra. Presenta la squadra di governo che lo accompagnerà per i prossimi cinque anni, a solo dodici giorni dalla sua nomina, con la convocazione del primo consiglio comunale per mercoledì 26 giugno alle ore 20.30. “I miei assessori sono al servizio della nostra comunità per fare in modo che Rozzano riparta - spiega il sindaco Gianni Ferretti. La sfida è ambiziosa ma siamo sicuri di dare sin da subito le risposte che i cittadini si aspettano.” Al primo cittadino sono attribuite anche le deleghe alle partecipate, al personale, alla cultura, all’igiene urbana, alla legalità e trasparenza, affari generali e avvocatura, concretezza.

Tra le deleghe attribuite al sindaco spicca l’innovativo assessorato alla concretezza, che si occuperà dei piccoli e grandi problemi dei cittadini con gli enti pubblici, della ricezione delle segnalazioni dei dipendenti per migliorare i servizi offerti, di una puntale verifica dei casi risolti e di quelli ancora aperti. Cristina Perazzolo, oltre ad essere stata nominata vice sindaco, sarà assessore alla sicurezza, polizia locale e protezione civile, politiche abitative, politiche sociali, terzo settore, associazionismo e volontariato, politiche per la terza età e per la salute. Dennis Zanaboni sarà assessore all’urbanistica e territorio, lavori pubblici, viabilità, mobilità e trasporti mentre a Ermanno Valli sono state assegnate le deleghe al bilancio, tributi, catasto, innovazione tecnologica. Le politiche per il lavoro e formazione professionale, servizi demografici, quartieri e decentramento saranno in capo all’assessore Dario Quagliato. A Domenico Anselmo è stato assegnato lo sport e associazionismo dedicato, le politiche giovanili, tempo libero ed i servizi cimiteriali. Entrano in giunta anche due quote rosa oltre al vice sindaco Cristina Perazzolo. L’assessore Lucia Galeone si occuperà della cura del verde e del decoro urbano, della protezione e tutela degli animali mentre Maira Cacucci avrà le deleghe all’ istruzione, al commercio e alle attività produttive.