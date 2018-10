Rozzano, iniziano i lavori a piazza Foglia

Rozzano: al via i lavori del nuovo centro cittadino

Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione del nuovo centro cittadino a Rozzano, in piazza Foglia. “Siamo orgogliosi di aver posto la prima pietra di un cantiere che darà nuova vita al centro della città - ha commentato il sindaco Barbara Agogliati - Inauguriamo oggi un percorso di lavoro e ascolto durato due anni durante i quali abbiamo lavorato al bando, abbiamo incontrato i tecnici, ci siamo confrontati con le famiglie per raccogliere pareri e consigli. Restituiremo a Rozzano, finalmente, una vera piazza che spero possa diventare il nuovo polo aggregativo e un luogo realmente vissuto”.

La prima fase del cantiere prevede che l’area dove ora è presente il Monumento ai Caduti, venga riqualificata con un nuovo parco giochi, provvisto anche di giochi per bambini con disabilità. Verranno poi rimesse a nuovo l’area della piazza e del mercato, che avrà una suddivisione degli spazi più funzionali con utenze migliori per gli ambulanti. È prevista per il 2020 la costruzione del nuovo polo culturale, sede della scuola civica di musica, del cinema e del teatro.