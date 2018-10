Rozzano, Macaluso si dimette da segretario cittadino del Pd

Marco Macaluso ha dato ieri sera le dimissioni da segretario cittadino del Pd. Lo ha comunicato durante la riunione dei democratici. Queste le sue parole: "Ringrazio tutti gli elettori e gli iscritti per la fiducia che mi è stata concessa in questi anni, soprattutto per l'esperienza che ho potuto vivere a 33 anni. Ora, per un breve ma intenso periodo, ho necessità di occuparmi della mia famiglia e della nascita di mia figlia. Resterò sempre attento e vigile rispetto le dinamiche politiche nazionali e politico locali. Mantengo però la mia semplice carica di consigliere comunale, così come è stato scelto dagli elettori nel 2014, risultando tra i primi eletti della Città. Tornerò ad essere pienamente attivo con l'inizio del nuovo anno, dopo la nascita della mia bambina, pronto per le sfide elettorali che ci saranno, pronto ad impegnarmi per la Rozzano che sarà. Perchè come sempre dico ho tre passioni: la mia famiglia, i miei amici di sempre, la mia Città".