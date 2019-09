Rozzano, mense gratis: e il sindaco pranza con gli alunni. FOTO

Rozzano, mense gratis: e il sindaco pranza con gli alunni

Pasta al pesto, nuggets di pollo con insalata e prugne. Il sindaco Gianni Ferretti ha voluto servire il pranzo ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia in occasione del primo giorno della refezione scolastica gratuita. Sono 3250 le famiglie che beneficeranno della gratuità del servizio grazie alla volontà del Comune di Rozzano, l’unica pubblica amministrazione in Italia che ha scelto di dare questa opportunità alle famiglie residenti in regola con i pagamenti.

“Oggi abbiamo servito i primi pasti alla scuola dell’infanzia di via Piave – commenta il sindaco Gianni Ferretti. La qualità del cibo è ottima, ho pranzato con i bambini e gustato con loro i maccheroncini al pesto. Auspico che una legge a livello nazionale possa garantire questo provvedimento in tutte le scuole del nostro Paese.”









Per usufruire della gratuità della refezione scolastica le famiglie residenti dovranno essere in regola con i pagamenti con Ama Rozzano e con il Comune. In caso di morosità basterà sottoscrivere un piano di rientro a rate delle quote non versate ed accedere così alla gratuità.