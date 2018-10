Rozzano, protesta ambientalista: "Comune non ceda il Bosco spontaneo"

Presidio delle associazioni ambientaliste sotto il municipio rozzanese di piazza Foglia. Manifestanti del comitato Occhi Aperti e dell'associazione Parco Sud in piazza per chiedere l’annullamento dell’asta per la vendita del “Bosco Spontaneo” di via Manzoni/Brodolini. "La proposta di vendita di un’area di alto pregio ambientale ci ha dato conferma del- la scarsa sensibilità che questa Amministrazione riserva nei confronti dell’ambiente e della Città di Rozzano. - hanno spiegato i manifestanti al quotidiano Il Giorno -. Come è noto, Rozzano è nata in un luogo agricolo costituito da boschi, campi agricoli e marcite che hanno per secoli costituito il nutrimento della terra di questo luogo e ormai e del tutto scomparse".

Spiega Renato Aquilani, portavoce dell’associazione Parco Sud: "La protesta dei cittadini di Rozzano è sacrosanta. Lasciaallibiti che un’area ceduta dal Fiordaliso al Comune per compensare l’imponente costruzione del mega centro commerciale sia ora ceduta dal comune stesso per fare cassa. Sacrificando un bosco spontaneo per il nono centro commerciale in una fettuccia di un chilometro e mezzo". L’asta sarebbe stata aggiudicata a una società che ha già un supermercato in via Manzoni. Gli ambientalisti hanno annunciato che ne chiederanno l'annullamento.