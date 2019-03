Rozzano, Roggiani: "Scelta di D'Avolio segna distanza da centrosinistra"

D'Avolio, Roggiani: "Sua scelta segna distanza da centrosinistra"

Il segretario milanese del PD Silvia Roggiani commenta i recenti sviluppi dell'inchiesta a carico di Massimo D'Avolio, sindaco di Rozzano e ai tempi ancora esponente del Pd: "Ci preoccupa la richiesta del giudice di aprire un nuovo filone di indagini, nell'ambito dell'inchiesta sulle municipalizzate di Rozzano. Chiediamo chiarezza, e restiamo fiduciosi nel lavoro della magistratura, affinché si possa scrivere la parola fine su questa vicenda giudiziaria. In questi anni l'amministrazione ha lavorato per risanare i conti delle partecipate, anche per questo consideriamo positiva e responsabile la scelta assunta da Gianfranco Sgambato, di dimettersi dal suo incarico in Ama, in un'ottica di tutela nei confronti dei cittadini e della città di Rozzano. Al contrario, la scelta di perseguire la candidatura a sindaco, da parte di Massimo D'Avolio, segna una netta estraneità e distanza dai valori del centrosinistra, nel merito e nelle modalità". La candidatura di D'Avolio è in opposizione a quella di Barbara Agogliati, attuale primo cittadino dem della città.