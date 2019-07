Rozzano: videosorveglianza in città, solo 15 le telecamere attive

Il Comune di Rozzano fa il punto della situazione sulla videosorveglianza cittadina e prende atto che delle 24 vecchie postazioni, installate nel 2013, solo 15 telecamere sono effettivamente funzionanti. La scarsa manutenzione dei vecchi impianti ha prodotto questi risultati e la precedente amministrazione, che dal Ministero dell’Interno ha ottenuto il finanziamento per i sistemi di video sorveglianza urbana, non ha mai attivato le 50 postazioni installate dotate di 180 telecamere.Le nuove postazioni , dislocate nei vari punti della città e collocate sui sostegni dell’ illuminazione pubblica, sono dotate di 4 obiettivi che consentono una visualizzazione a 360° con una tecnologia 4k. Al momento le nuove telecamere non sono in funzione poiché non è stato attivato il ponte radio principale.

L’attuale amministrazione sta provvedendo alla risoluzione delle procedure burocratiche e tecniche. “La sicurezza della città e dei nostri cittadini è uno dei nostri obbiettivi principali – spiega il sindaco Gianni Ferretti. Ereditiamo dai nostri predecessori una cattiva gestione della video sorveglianza e siamo certi che riusciremo a dare una risposta positiva al territorio. I nostri uffici si sono già attivati per risolvere le problematiche.”" Nella scorsa legislatura - precisa il vice sindaco Cristina Perazzolo - ho chiesto espressamente di sapere il numero di telecamere attive sul nostro territorio. Le risposte date dalla precedente amministrazione non corrispondono alla realtà. Da alcune settimane abbiamo messo in campo i vigili di quartiere e il terzo turno della Polizia locale, compatibilmente con le altre attività e l’organico disponibile. Sono molto soddisfatta del lavoro che svolgono e del grande impegno a disposizione dei nostri cittadini".