Sindaco Pd (e renziano) 'difende' Rocco Casalino: "In effetti i dirigenti..."

"Fino ad un certo punto difendo Casalino, questa volta non certo per stima ma per vita vissuta": il portavoce Cinque Stelle del presidente del consiglio al centro della bufera mediatica per i suoi audio contro i dirigenti del ministero dell'Economia trova una inaspettata sponda nelle parole di Barbara Agogliati, sindaco Pd renziana di Rozzano, popoloso municipio dell'hinterland sud milanese. Con una nota pubblicata su facebook, il primo cittadino illustra il suo punto di vista: "Certamente c'è una burocrazia politicizzata che esercita il suo piccolo potere nell'unico modo possibile: ponendo veti. Non si può, non si fa... ...(magari però sai che al comune a fianco si fa....misteri...) senza dare troppe spiegazioni, e senza sforzarsi invece di trovare una via lecita per raggiungere un obbiettivo che magari non condividono ma che non sta a loro scegliere. È capitato anche a me di dire a qualche funzionario che la prossima volta poteva candidarsi a Sindaco e dettare la linea politica dopo essere stato eletto, ma per ora doveva solo fare il suo dovere da "tecnico". So come sia frustrante il muro di gomma del "non fare". Ed in effetti, il rapporto tra il primo cittadino rozzanese e la dirigenza in comune, è sempre stato alquanto burrascoso. Basti citare con l'addio del segretario generale Stefanea Martina e gli alti e bassi vorticosi con il settore degli uffici tecnici.

Conclude Agogliati: "In gravi casi di slealtà nei confronti dell'ente però non ci si può arrestare e si deve approfondire e andare fino in fondo. Questo a me fortunatamente non è mai capitato. Ecco io dico a Casalino e a tutta la sua parte politica di non ordire trame e vendette, ma piuttosto di denunciare chiaramente e in modo trasparente eventuali comportamenti illeciti. Solo così potrà essere credibile. Diversamente sembra solo un isterico dittatorello. Troppo comodo tirare sempre in ballo il "potere oscuro" dello Stato. Fuori i nomi e i fatti".