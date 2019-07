Teleriscaldamento Aler, il sindaco di Rozzano: “Abbasseremo le tariffe”

“Non ho timori a ribadire che abbiamo raggiunto un accordo verbale con la dirigenza Aler sulla gestione e sul futuro del servizio di teleriscaldamento, ed ora deve solo essere trascritto nelle carte e reso operativo – commenta il primo cittadino. La tariffa per il teleriscaldamento verrà abbassata prima dell’inizio della nuova stagione termica secondo quanto stabilito e condiviso tra autogestioni, Sunia ed Aler”. Lo dichiara il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti.

Ma questo non sarà che il primo passo. “L’obiettivo dell’amministrazione è quello di arrivare ad equiparare il servizio ed i suoi prezzi ai migliori livelli delle aree limitrofe, e sarà possibile una volta che verranno sanati i problemi derivanti dal fallimento di API”- dichiara Ferretti.

Il sindaco fa presente che, in seno alla istituenda nuova dirigenza Ama, verrà analizzato lo stato di fatto per renderla più efficiente ed efficace, in collaborazione con enti nazionali come Enea, agenzia del MiSE per le politiche energetiche e raccogliendo le indicazioni delle progettualità e delle innovazioni di attori industriali competenti e qualificati.

Dando seguito ad alcune rimostranze della politica locale, il sindaco ricorda anche che “Questo tipo di ragionamento e le opportunità che da esso possono derivare a favore dei cittadini di Rozzano sonostati offerti da Aler anche alla precedente amministrazione, che, per chissà quale motivo, non le ha raccolte.Noi andiamo avanti, senza alcun tipo di dubbio e con l’obiettivo di portare valore alla cittadinanza. D’altronde, in quel palazzo ci hanno messo i cittadini ed ai cittadini risponderemo” conclude Ferretti.