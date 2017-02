EasyJet Solution Detox: nuovo trattamento per eliminare liquidi e tossine

EasyJet Solution Detox è un trattamento che tramite un getto di ossigeno a base di agenti detossificanti passato lungo le vie linfatiche, è in grado di eliminare le tossine e sgonfiare il corpo dai liquidi in eccesso.

Il trattamento avviene passando uno speciale manipolo a forma di penna sul decorso delle vie del sistema linfatico, in quanto serve per potenziare lo stesso sistema che durante gli anni tende a rallentare il suo processo. Il sistema linfatico è in grado di filtrare e rimuovere i prodotti di scarto, però purtroppo negli anni tutto ciò viene rallentato da stress, tossine e ambiente. Per questo, con il passare degli anni, abbiamo un accumulo di sostante nocive lungo queste vie.

Il trattamento dura circa 30 minuti e viene effettuato su tutto il corpo con maggiore impulso nelle aree più difficili; quindi, partendo dal collo, si seguono i vasi linfatici fino alle caviglie per depurare tutto l’organismo. Il trattamento serve per sgonfiare e detossinare le gambe, ma anche le braccia che spesso appaiono gonfie quanto le gambe.

Sono necessari 4 trattamenti a distanza di una settimana l’uno dall’altro.

Per potenziare il risultato di EasyJet Solution Detox è ideale abbinarlo a sedute di pressoterapia.

Prezzo

Da € 150 a seduta