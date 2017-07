Libero scambio, Ciocca: "L'accordo con Australia e Nuova Zelanda ci danneggia"

Dopo Canada e Giappone l'Unione europea ha intrapreso delle trattative con Australia e Nuova Zelanda per arrivare ad un accordo di libero scambio che abbatta le barriere doganali al commercio. “Le trattative sul libero scambio in corso tra Unione europea, Australia e Nuova Zelanda, rappresentano un ulteriore danno per le nostre produzioni agricole e per gli allevamenti di tutto il continente”, ha denunciato l'europarlamentare della Lega Nord, Angelo Ciocca, che sull’argomento ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea.

“L'Unione europea - commenta Ciocca - sta avviando trattative con Australia e Nuova Zelanda e intende concludere l’accordo entro il 2019. Il governo della Nuova Zelanda - precisa - ha stabilito l’obiettivo del 90% delle merci scambiate con l'Unione europea coperte da accordo di libero scambio entro il 2030”.

Secondo Ciocca prima di tutto sarebbero messe in pericolo le produzioni zootecniche europee. “La Nuova Zelanda è tra i primi produttori mondiali di ovini, bovini e latte e fonda la propria economia anche sulla coltivazione di frumento, orzo, mais, patate e pomodori, mentre sono circa 100 milioni gli ovini e oltre 28 milioni i bovini diffusi in tutti gli stati e i territori australiani”.

Per questi motivi Ciocca ha presentato una interrogazione alla Commissione Ue. “Riteniamo questo accordo altamente dannoso per le nostre produzioni. Per questo ho chiesto alla Commissione Europea se intende effettivamente procedere all'ennesimo disastroso accordo di libero scambio e se intende effettuare delle verifiche sull’impatto che questo accordo avrà sui Paesi dell’Unione anche alla luce dei recenti accordi di libero scambio con il Canada”.