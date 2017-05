Riforma Pac, Ciocca: più semplice accedere agli aiuti per i danni climatici

Buone notizie per gli agricoltori italiani. E' stata approvata nella Commissione agricoltura del Parlamento europeo la relazione sulla parte agricola del cosiddetto Regolamento Omnibus, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. In questa relazione, che ora dovrà vedere l'approvazione dell'intera aula di Strasburgo, tra i vari provvedimenti viene agevolato l'accesso agli aiuti per le aziende agricole vittime del maltempo.

“Per attenuare l’impatto causato da eventi climatici e crisi economica, è stata abbassata la soglia di perdita di reddito che fa scattare l’accesso agli aiuti europei”, ha dichiarato l’europarlamentare della Lega Nord Angelo Ciocca. “Un importante risultato che porterà meno burocrazia per aziende ed amministrazioni pubbliche, contribuirà a semplificare l’accesso agli aiuti per l’insediamento dei giovani nel settore e rafforzerà la posizione degli agricoltori nella filiera produttiva”.

La soglia di perdita di reddito che innesca il ricorso a strumenti di gestione del rischio viene abbassata dal 30 al 20% e riguarderà tutte le misure: polizze assicurative agevolate, fondi mutualistici contro i danni naturali e strumenti di stabilizzazione del reddito.

“La relazione approvata - puntualizza Ciocca - riguarda le modifiche ai regolamenti base della PAC (Politica Agricola Comune) che si concentrano su tre elementi cruciali: semplificazione delle procedure, bilanciamento delle relazioni di filiera e rafforzamento degli strumenti per la gestione dei rischi”.

“L’ultima PAC del 2013 - commenta Ciocca - ha già dimostrato tutti i suoi limiti, soprattutto per quanto riguarda il peso degli oneri amministrativi. Con questa importante modifica tecnica, il Parlamento migliora un impianto che, nella prossima programmazione, dovremo cambiare radicalmente”.

“Adesso - conclude - il nostro impegno sarà fare in modo che il risultato del Parlamento Europeo venga confermato in seduta plenaria e, soprattutto, dalla difficile trattativa che si attende in Commissione; la parola d’ordine deve essere difesa degli agricoltori e dei prodotti agricoli”.