Azienda in espansione: importante un legale per l'export

L’Azienda Agricola Maltese ci racconta i problemi da affrontare quando si cresce in fretta.

L’Azienda Agricola Maltese è una start up nella produzione e vendita del vino biologico, situata nel cuore della Sicilia occidentale, nella meravigliosa campagna di Marsala baciata dal sole e bagnata dal Mediterraneo.

La direzione dell’azienda è interamente appoggiata sulle spalle della famiglia Maltese che da generazioni produce vino di ottima qualità esaltando e preservando i vitigni locali e il rapporto con la terra.

Gianfranco Maltese, titolare dell’azienda e cuore pulsante della medesima, ha saputo insieme alla passione e all’intraprendenza della sua famiglia portare in pochissimo tempo il suo vino sulle tavole italiane e straniere.

La famiglia Maltese si distingue per competenza nella produzione del vino, intraprendenza e la passione per il loro lavoro, ma sfortunatamente questi tre elementi da soli non sono sufficienti a rendere un’idea business vincente.

Sulla strada per la realizzazione di un grande progetto si annidano aspetti imprevisti che richiedono competenze specifiche, in particolare non bisogna sottovalutare gli aspetti legali connessi in primo luogo all’assetto societario e commerciale soprattutto quando si parla di export ed e-commerce.

L’azienda Maltese ha, quindi, realizzato la necessità di rivolgersi ad un professionista che potesse aiutarli nella risoluzione delle molteplici problematiche legali individuando nell’Avv. Claudia Lo Curto, avvocato specializzato in commercio internazionale nonché co-direttore scientifico del Centro Studi Giuridici Sances , la persona adatta.

Quale genere di problemi vi ha portato a rivolgervi all’Avv. Lo Curto?

Gianfranco Maltese : “In primo luogo, il problema relativo alla contraffazione del marchio dell’azienda. Mi ero reso conto che aziende locali sfruttavano la scia del mio sudato successo ed io non avevo nessuno strumento per tutelarmi. I legali hanno da subito individuato il problema e la sua soluzione. Aiutandomi nella registrazione del marchio e del dominio ed inoltre spiegandomi i gravi rischi nel fare business ed esportare senza avere preventivamente registrato il marchio. Un altro problema che affliggeva la mia piccola azienda riguardava la contrattualistica, o meglio l’assenza di contratti che portava ad incomprensioni e conseguentemente al mancato pagamento di quanto dovuto o con modalità che venivano arbitrariamente cambiate, merce non accettata ecc. Con l’aiuto dell’Avv. Lo Curto ho compreso l’importanza di un accordo scritto, il quale ha la funzione in primo luogo di dare certezza ai rapporti i quali in questo modo possono crescere e svilupparsi. In questo modo il contratto diviene anche mezzo per la pianificazione del business.”

Quale aiuto Le è stato dato per migliorare l’export?

Gianfranco Maltese : “Per quanto riguarda l’export la consulenza di un legale è stata preziosa sotto molteplici punti di vista. In passato ogni singola esportazione in un nuovo paese mi riservava delle spiacevoli sorprese che mi portavano a perdere molto tempo e denaro. Ho imparato l’importanza di una consulenza sulla normativa specifica in materia di prodotti agro-alimentari vigente nel Paese di destinazione, attraverso la quale ho potuto avere in anticipo un’idea dei documenti necessari per l’esportazione, nonché di come adattare il mio prodotto alla legislazione nazionale del paese estero ed evitare errori con la dogana. Lo studio preventivo sugli aspetti legali in merito all’esportazione del mio prodotto, il vino, in un Paese terzo sono stati fondamentali per prendere delle decisioni e pianificare consapevolmente le esportazioni.”

Come Le è stato utile questo tipo di consulenza?

Gianfranco Maltese : “Una volta entrati in azienda i legali hanno svolto un check up completo dell’assetto legale ravvisando le problematiche e spiegandomi in parole povere le modalità per la loro risoluzione. Tramite questa esperienza ho imparato a non sottovalutare le problematiche legali che possono insorgere al fine di fare prevenzione ed evitare inutile perdita di tempo e denaro. Inoltre l’Avv. Lo Curto mi ha dato degli strumenti utili per la pianificazione e business, quali la consulenza sulla legislazione del Paese verso il quale si decide di esportare e lo strumento del contratto non più come arma di difesa ma come mezzo di pianificazione.”

Ringraziamo Gianfranco Maltese per la sua preziosa testimonianza.

(tenutamaltese.blogspot.com – az.maltese@mail.com)

Per ulteriori approfondimenti sul tema del commercio internazionale: info@centrostudisances.it

Avv. Matteo Sances