Borse di studio e nuovo progetto rottamiamo per il Centro Studi Sances

Si chiama “FORMAZIONE E INFORMAZIONE” il progetto realizzato da qualche mese dal Centro Studi Giuridici Sances e rivolto a giovani laureati in economia e giurisprudenza nel salento. Ideatore di questa iniziativa è l’Avv. Matteo Sances, Direttore scientifico del Centro Studi, al quale abbiamo deciso di rivolgere alcune domande per capirne di più.

Avvocato In cosa consiste il progetto “FORMAZIONE E INFORMAZIONE”?

Il nostro Centro Studi ha sede a Lecce ed è nato qualche anno fa con la finalità di approfondire tematiche fiscali per far conoscere a tutti i cittadini e imprese i loro diritti nei confronti del Fisco. Nei mesi scorsi abbiamo predisposto borse di studio a sostegno della formazione costante dei giovani laureati.

Il nostro progetto prevede che dopo una prima fase di formazione segua quella di <<Informazione>> e qui entra in gioco il prezioso supporto di alcune testate giornalistiche nazionali.

In pratica, con questa iniziativa i ragazzi che partecipano al progetto si dedicano allo studio dei diritti dei contribuenti nei confronti del Fisco e hanno anche la possibilità di far pubblicare i loro lavori (gli interessati possono inviare le loro candidature a info@centrostudisances.it).

Ma non solo.

Vogliamo avviare collaborazioni a distanza anche con studenti residenti in altre zone d’Italia. Ampio spazio dunque alle nuove tecnologie che dovranno favorire l’integrazione tra studenti e professionisti in tutta Italia oltre che la condivisione delle informazioni.

Per raggiungere questo obiettivo abbiamo avviato una forma di collaborazione con SharePro, il portale di sharing di spazi e competenze tra professionisti (www.sharepronetwork.it ).

Attraverso il supporto di questo portale vogliamo permettere ai neolaureati di partecipare a progetti avviati da vari professionisti in tutta Italia.

Io stesso ho in mente di promuovere una serie di ricerche e/o articoli, sempre a tutela dei diritti dei contribuenti, su Sharepro dando la possibilità a studenti e/o professionisti iscritti al portale di partecipare al progetto e condividere sentenze .

Avete in mente ulteriori iniziative?

Ebbene sì, in qureste settimane abbiamo avviato un altro progetto sempre a tutela dei contribuenti chiamato “#ROTTAMIAMO” e volto a far conoscere a tutti i cittadini la recente normativa sulla “Rottamazione delle cartelle esattoriali”.

In pratica, grazie anche all’importante supporto di studenti e laureati iscritti all’associazione universitaria Elsa Lecce – a tal riguardo si ringrazia tutto il Consiglio direttivo dell’associazione e in particolare la Dott.ssa Francesca Montevero, il Dott. Salvatore Ciriolo, il Dott. Carlo Mormando e Chiara Tarantini – vogliamo informare gratuitamente i cittadini e le imprese della possibilità di chiudere in maniera agevolata i propri debiti col Fisco e aiutarli a pagare solo le somme effettivamente dovute (si pensi ad esempio a debiti prescritti, già pagati, ecc..).

Che dire, ci auguriamo che questi progetti possano riscontrare l’interesse che meritano.

